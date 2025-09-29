Roberto Contreras sobre inscripción de Jorge Cálix: "Él tiene arraigo en Olancho"

El también alcalde de San Pedro Sula consideró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debería resolver a favor de la inscripción porque Cálix tiene "arraigo" en el departamento.

Tegucigalpa, Honduras.- Roberto Contreras , presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal , dijo que Jorge Cálix debería ser inscrito como candidato a diputado del partido por el departamento de Olancho .

"Cómo es que se le va a negar la oportunidad al abogado Jorge Cálix de participar por Olancho si él tiene arraigo en Olancho. Ya hay otras personas inscritas que participaron, perdieron y dentro de la misma corriente pueden volver a participar. Yo no veo por qué el CNE o el Tribunal de Justicia Electoral pueda negarle al abogado Jorge Cálix poder participar cuando está en pleno derecho de poder hacerlo", consideró.

En relación a la papeleta donde Jorge Cálix apareció inscrito y luego el CNE la retiró, Contreras opinó:

"Con la tecnología ahora todo se puede y no sé quién pudo haber incidido en esto, pero que tiene derecho a participar, tiene todo su derecho y yo como presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal pido que se inscriba porque ya tenemos la renuncia del señor Samuel García".

Finalmente dijo que "esas inscripciones se dan para evitar el transfuguismo y que no vayan a otros partidos a quererse inscribir porque lo prohíbe, dentro del partido siempre puede participar".