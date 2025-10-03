Paralizada la impresión de papeletas de diputados por Olancho por el caso de Jorge Cálix

Tegucigalpa, Honduras.- La impresión de papeletas electorales a nivel de diputados por el departamento de Olancho se encuentra paralizado debido al caso de Jorge Cálix, quien figuraba como candidato a pesar de haber participado como precandidato presidencial en las elecciones primarias del pasado 9 de marzo.
Cálix presentó su solicitud de inscripción como candidato por el departamento mencionado en reemplazo al actual parlamentario del Partido Liberal, Samuel García, quien renunció a sus aspiraciones para darle espacio al expresidenciable para las elecciones generales que se celebrarán el próximo 30 de noviembre.
Sin embargo, la petición de Cálix no pasó los procesos de validación, por lo que el Partido Liberal debe buscar a otra persona que ocupe la candidatura.
"Para poder subsanar esa inconsistencia, el partido tiene que presentar a un cargo distinto ya que él (Cálix) no cumplió con los requisitos de no haber participado en elecciones primarias", indicó Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Ante esta situación, informó que este viernes recibirán por parte de la dirección electoral la notificación de todas aquellas papeletas que tengan inconsistencias.
"La papeleta de diputados de Olancho no es la única. Existen otros tipos de papeletas donde también concurre esta inconsistencia y por lo tanto el pleno fijará cuál es el curso a proseguir en estos casos", señaló Ochoa.
Asimismo, comentó que son las papeletas a nivel de diputados en tres departamentos las que presentan irregularidades, así como también papeletas electorales de 11 corporaciones municipales.
Estas papeletas se encuentran retenidas y no han sido remitidas a las imprentas, a la espera de tener los diseños definitivos.
La polémica de Jorge Cálix
Jorge Cálix, actual diputado del Congreso Nacional, participó en los comicios primarios encabezando el movimiento "Juntos por el Cambio" dentro del Partido Liberal, pero perdió ante Salvador Nasralla, quien se convirtió en el candidato presidencial del partido rojiblanco.
Pese a ello, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) aprobó que Cálix sustituyera a Samuel García, solicitando al CNE que se resuelva su inscripción.
La controversia no solo gira entorno a que Cálix fue precandidato presidencial, sino también sobre su residencia en Olancho, pues la normativa legal establece que si una persona que no nació en el departamento que desea representar en el Poder Legislativo, debe comprobar que residió en el departamento por un período de cinco años previo al proceso electoral.
Cálix argumenta que tiene propiedades en los municipios de Esquipulas del Norte y Catacamas, asegurando que es olanchano.
El pasado 27 de septiembre, en el portal web del CNE apareció publicada la papeleta de diputados por Olancho con Jorge Cálix apareciendo en la casilla 22, sin fotografía pero con su nombre.
Inmediatamente, el CNE ordenó retirar la papeleta y afirmó que se trataba de una boleta preliminar, enfatizando que la solicitud de inscripción de Cálix no aprobó el proceso de validación.
Además, el 28 de septiembre el CNE informó que dos personas que laboran en la institución fueron separadas de sus cargos por estar involucradas en la publicación de la papeleta.
Cálix ha criticado la negativa del CNE en no admitir su candidatura, sosteniendo que se trata de una estrategia del partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre).
Este viernes inició la impresión de las papeletas electorales en todos sus niveles electivos, y para el 10 de noviembre las imprentas contratadas deberán entregar todas las papeletas en el Centro Logístico Electoral ubicado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).