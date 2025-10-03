Paralizada la impresión de papeletas de diputados por Olancho por el caso de Jorge Cálix

Tegucigalpa, Honduras.- La impresión de papeletas electorales a nivel de diputados por el departamento de Olancho se encuentra paralizado debido al caso de Jorge Cálix, quien figuraba como candidato a pesar de haber participado como precandidato presidencial en las elecciones primarias del pasado 9 de marzo. Cálix presentó su solicitud de inscripción como candidato por el departamento mencionado en reemplazo al actual parlamentario del Partido Liberal, Samuel García, quien renunció a sus aspiraciones para darle espacio al expresidenciable para las elecciones generales que se celebrarán el próximo 30 de noviembre.

Sin embargo, la petición de Cálix no pasó los procesos de validación, por lo que el Partido Liberal debe buscar a otra persona que ocupe la candidatura. "Para poder subsanar esa inconsistencia, el partido tiene que presentar a un cargo distinto ya que él (Cálix) no cumplió con los requisitos de no haber participado en elecciones primarias", indicó Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE). Ante esta situación, informó que este viernes recibirán por parte de la dirección electoral la notificación de todas aquellas papeletas que tengan inconsistencias.

"La papeleta de diputados de Olancho no es la única. Existen otros tipos de papeletas donde también concurre esta inconsistencia y por lo tanto el pleno fijará cuál es el curso a proseguir en estos casos", señaló Ochoa. Asimismo, comentó que son las papeletas a nivel de diputados en tres departamentos las que presentan irregularidades, así como también papeletas electorales de 11 corporaciones municipales. Estas papeletas se encuentran retenidas y no han sido remitidas a las imprentas, a la espera de tener los diseños definitivos.



La polémica de Jorge Cálix