Así fue la impresión de la primera papeleta electoral para las elecciones generales de 2025

El Consejo Nacional Electoral (CNE) llevó a cabo este viernes 3 de octubre la impresión de la primera papeleta electoral a 57 días de celebrarse las elecciones generales. Más detalles a continuación.
Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cossette López, consejeros del órgano electoral, se presentaron a la empresa Spacio Gráfico, una de las imprentas a cargo de publicar las papeletas, para el histórico momento de la emisión de la primera papeleta electoral.
Ayer -2 de octubre-, el CNE adjudicó el contrato con la imprenta que se encargará de imprimir las boletas electorales en todos sus niveles electivos: presidencial, diputados y corporaciones municipales.
El CNE tiene contemplado que se impriman 18,113,241 de papeletas electorales para todas las Juntas Receptoras de Votos (JRV), tanto a nivel nacional como en el extranjero.
Son más de 6.5 millones de hondureños en el territorio nacional y en el extranjero que están habilitados para ejercer el sufragio el domingo 30 de noviembre.
Todos los candidatos a cargos de elección popular tuvieron que enviar sus fotografías el pasado 23 de septiembre. Además, la publicación de las papeletas oficiales se dio a conocer el 2 de octubre.
Cientos de ciudadanos de los cinco partidos políticos participantes y aspirantes independientes participan en este proceso electoral en busca de un cargo de elección popular.
La primera papeleta electoral que se imprimió este viernes fue la de nivel presidencial, por la cual compiten Salvador Nasralla (Partido Liberal), Rixi Moncada (Libertad y Refundación), Nasry Asfura (Partido Nacional), Nelson Ávila (Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata}9 y Mario Rivera Callejas (Democracia Cristiana).
Las papeletas electorales se distribuirán en más de 19 mil JRV en los 18 departamentos de Honduras. Para el caso de los hondureños radicados en Estados Unidos, se instalarán 15 JRV en 12 ciudades.
En territorio hondureño, están habilitados un total de 6,026,477 de ciudadanos, mientras que en el extranjero podrán ejercer el sufragio 496,307 personas. No obstante, los hondureños en España no podrán votar.
Posterior a la impresión de la primera papeleta, los consejeros del CNE plasmaron sus firmas para oficializarla. "Estamos satisfechos porque a 57 días de las elecciones iniciamos el proceso de impresión, y en esas papeletas que se ven ahí puestas como algo sencillo, ahí está reflejado el trabajo arduo de horas y horas de nuestros funcionarios", dijo Ana Paola Hall.
La consejera Cossette López señaló que con la impresión de las primeras papeletas el propósito es "dar inicio a un nuevo hito del cronograma que implica la impresión del material electoral que va a llegar a cada una de las personas que el 30 de noviembre van a asistir a votar".
Por su parte, el consejero Marlon Ochoa destacó que la impresión comenzó 30 días antes comparado a las elecciones primarias celebradas en marzo. "Es un paso para garantizar que no se repetirán los incidentes logísticos que ocurrieron en las elecciones primarias del pasado 9 de marzo".
El CNE deberá recibir las papeletas electorales y los documentos esenciales y auxiliares de las JRV el próximo 10 de noviembre en el Centro Logístico Electoral ubicado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).