Así fue la impresión de la primera papeleta electoral para las elecciones generales de 2025

Posterior a la impresión de la primera papeleta, los consejeros del CNE plasmaron sus firmas para oficializarla. "Estamos satisfechos porque a 57 días de las elecciones iniciamos el proceso de impresión, y en esas papeletas que se ven ahí puestas como algo sencillo, ahí está reflejado el trabajo arduo de horas y horas de nuestros funcionarios", dijo Ana Paola Hall.