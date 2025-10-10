CNE declara por unanimidad sin lugar la solicitud de inscripción de Jorge Cálix

Tegucigalpa, Honduras.- Al término del plazo establecido, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió este viernes declarar sin lugar la solicitud de inscripción de Jorge Cálix en sustitución de la vacancia dejada por el diputado Samuel García en Olancho.

La determinación, tomada por unanimidad de votos —es decir, por los tres consejeros Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cossette López—, niega la petición del Partido Liberal de brindar la primera casilla por el departamento de Olancho al exprecandidato presidencial que participó en las elecciones internas de marzo pasado.

En la resolución 281-2025, el CNE se opuso a la inscripción del diputado liberal Jorge Cálix Espinal como candidato a diputado por el departamento de Olancho, conforme a lo establecido en la Ley Electoral, artículo 115, inciso 10, que prohíbe la inscripción de personas que hayan participado en procesos internos o electorales de otro partido político dentro del mismo período electoral.