CNE declara por unanimidad sin lugar la solicitud de inscripción de Jorge Cálix

Tegucigalpa, Honduras.- Al término del plazo establecido, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió este viernes declarar sin lugar la solicitud de inscripción de Jorge Cálix en sustitución de la vacancia dejada por el diputado Samuel García en Olancho.
La determinación, tomada por unanimidad de votos —es decir, por los tres consejeros Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cossette López—, niega la petición del Partido Liberal de brindar la primera casilla por el departamento de Olancho al exprecandidato presidencial que participó en las elecciones internas de marzo pasado.
En la resolución 281-2025, el CNE se opuso a la inscripción del diputado liberal Jorge Cálix Espinal como candidato a diputado por el departamento de Olancho, conforme a lo establecido en la Ley Electoral, artículo 115, inciso 10, que prohíbe la inscripción de personas que hayan participado en procesos internos o electorales de otro partido político dentro del mismo período electoral.
"Por parte que existe una prohibición legal al haber participado en las elecciones del mismo período electoral, lo que lo coloca dentro de la prohibición. Esta norma no admite interpretación extensiva por parte del Consejo, que carece de facultades para alterar la voluntad expresa del legislador", cita el documento.
Continúa: "Declarar sin lugar la solicitud del ciudadano Jorge Luis Cálix Espinal en la vacante de renuncia irrevocable del ciudadano Samuel Armando de Jesús García Salgado como candidato en la posición uno".
En la resolución de la solicitud presentada el pasado lunes por el Partido Liberal, se emplazó al instituto político para que, en un término de tres días hábiles, proponga a un nuevo candidato que llene la vacancia dejada por el parlamentario Samuel García.
Una vez expuesta la resolución por parte del CNE, la determinación de la apelación presentada por el exaspirante presidencial deberá ser tomada por el pleno del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), siendo esta la última instancia.