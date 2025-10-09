Tribunal Electoral ordena al CNE detener impresión de papeletas en Olancho tras recurso de Jorge Cálix

Tegucigalpa, Honduras.- El congresista del Partido Liberal, Jorge Cálix, informó que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) le otorgó una medida cautelar que ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) suspender la impresión de papeletas de diputados en el departamento de Olancho, mientras se resuelve un recurso de apelación interpuesto por su equipo legal.

“Hoy, hace un par de horas, el Tribunal de Justicia Electoral me ha otorgado una medida cautelar con suspensión del acto reclamado para que el CNE desista de continuar con la impresión de papeletas, sobre todo en el departamento de Olancho”, declaró Cálix en conferencia de prensa.

El legislador explicó que el recurso de apelación se encuentra actualmente en trámite ante el TJE, y que su resolución podría conocerse “la próxima semana, porque hay que respetar los plazos establecidos”.

Cálix señaló que el CNE había solicitado al Partido Liberal sustituirlo en la papeleta electoral, pero que el Tribunal Electoral ordenó a las autoridades electorales abstenerse de realizar esa gestión.

“El Tribunal le ha dicho al Consejo Nacional Electoral que deje de andar pidiendo que sustituyan a Jorge Cálix, que no es su competencia resolver eso. Este asunto lo va a decidir el Tribunal de Justicia Electoral”, enfatizó el dirigente liberal.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El TJE, según lo relatado por Cálix, ordenó al CNE abstenerse de pronunciarse, emitir criterios o hacer solicitudes sobre las papeletas del departamento de Olancho, hasta que el proceso legal concluya.

“El CNE no tiene otra opción más que acatar la instrucción del Tribunal Superior: no continuar con la impresión y esperar la resolución definitiva”, añadió el político.

Con esta medida, el proceso electoral en Olancho queda momentáneamente suspendido hasta que el Tribunal emita un fallo sobre el fondo del recurso.