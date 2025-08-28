Admiten recurso de amparo presentado por precandidatos de corriente de Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.- La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de amparo laboral interpuesto a favor de cinco exprecandidatos a diputados por el Partido Liberal, por el departamento de Olancho. El amparo fue interpuesto por los entonces precandidatos a congresistas: Rommel Vladímir Figueroa Cálix, Irma Margoth Flores Ramírez, Osmín Renán Nájera Rubí y Héctor Edilio Miralda Bueso, en reclamo por haber quedado fuera de las elecciones generales y que en su lugar hayan salido electas otros aspirantes. Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, explicó que "según la documentación a la que tuvimos acceso sobre el escrito que presentaron ante la Secretaría de la Sala Constitucional, tiene que ver en relación con el recuento de votos y revisión por inconsistencias en los resultados del departamento de Olancho, en los tres niveles de elección popular por el Partido Liberal de Honduras".

Los recurrentes son exprecandidatos por el movimiento interno liberal "Vamos Honduras", liderado por el ahora candidato a la presidencia, Salvador Nasralla. Estos también exponen en su demanda, el escrutinio especial por el mal uso del lector biométrico, actas adulteradas y sumas incorrectas en actas de cierre en diferentes municipios del departamento de Olancho. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Etapa del recurso

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganadores de las elecciones internas a otros cinco candidatos a diputados liberales por el departamento de Olancho, por la corriente de Jorge Cálix, en el movimiento interno "Juntos por el Cambio", y no a los demandantes. Estos acudieron al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) -como establece el proceso- e impugnaron la decisión del CNE. El TJE se pronunció y el 28 de mayo de 2025 declaró sin lugar los recursos de apelación TJE-0801-2025-00028 y TJE-0801-2025-29, ratificando la decisión inicial del CNE, el 4 de abril del presente año.

"Previo a pronunciarse sobre la solicitud del acto reclamado, los honorables magistrados de este ente jurisdiccional, solicitaron los antecedentes procesales de este caso al Tribunal de Justicia Electoral y al Consejo Nacional Electoral, quienes ya mandaron toda la documentación pertinente", reveló Silva. El recurso de amparo pasará a la etapa de trabajo para saber sí procede la suspensión del acto reclamado, entre tanto, la resolución posterior será sobre si se otorga esa suspensión del acto reclamado o no.

Se convertiría en crisis

Samuel García, diputado y coordinador del Partido Liberal en Olancho, sobre esta intrincada situación que podría atravesar su partido político, si se les otorga la suspensión del acto que se reclama, dijo sentirse apenado. "Sinceramente que sentimos mucha tristeza al ver que hay una lucha todavía a lo interno del Partido Liberal. Es muy incómodo estar teniendo una lucha política en el departamento de Olancho con los oponentes del Partido de Libertad y Refundación y con el Partido Nacional, y aún estar en lucha a lo interno del Partido Liberal", expresó García.