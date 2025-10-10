Magistrados del TJE denuncian amenazas del presidente del Congreso Luis Redondo

Tegucigalpa, Honduras.- A 51 días de las elecciones generales de 2025, una nueva controversia política se desata entre el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y el Congreso Nacional, tras denuncias de amenazas del presidente legislativo, Luis Redondo, contra magistrados de dicho órgano. El magistrado presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, denunció este viernes haber recibido amenazas del titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, luego de que el tribunal ordenara al Consejo Nacional Electoral (CNE) suspender temporalmente la impresión de papeletas de diputados en los departamentos de Olancho y Valle, mientras se resuelven recursos impugnatorios sobre candidaturas en disputa. Flores Urrutia atribuyó las amenazas a una publicación de Redondo en su cuenta de X (antes Twitter), donde el titular del Congreso pidió al Ministerio Público actuar de oficio ante lo que calificó como presuntas ilegalidades en el TJE. “Esto nos tiene preocupados porque quiere, a través de esta publicación, intimidarnos. Y en lo personal, con todo respeto, le digo al señor Redondo que a mí no me va a intimidar”, declaró. Según el magistrado, este mensaje constituye una presión política inaceptable. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El funcionario advirtió además que cualquier atentado o daño contra su persona o su familia sería responsabilidad directa del presidente del Congreso Nacional. “Estas amenazas no pueden ser”, subrayó, anunciando que presentará una denuncia formal ante las instancias nacionales correspondientes por lo que considera una obstrucción a la justicia procesal electoral. Por su parte, la magistrada del TJE, Miriam Barahona, respaldó la independencia judicial de la institución y respondió al mensaje de Redondo desde su cuenta oficial de X, defendiendo la autonomía del tribunal frente a presiones políticas.

“A mí ni usted ni nadie me va a amedrentar. Defenderé mi independencia judicial y la libertad de decisión como magistrada que usted nos aprobó con la LOPE. La injerencia de poderes en órganos jurisdiccionales no es buena para la inversión extranjera, menos para la nacional”. La polémica surgió luego de que en una sesión de pleno por mayoría los magistrados Miriam Barahona y Mario Flores aprobarán ordenar la detención de impresión de papeletas de diputados en Olancho y Valle. El falló que fue cuestionado por el magistrado afín a Libre, Mario Morazán, quien alegó la reunión no se hizo en base a ley, no obstante, el funcionario firmó su asistencia y avaló el quórum de la sesión.

Comunicado

En una comunicación oficial el Tribunal de Justicia Electoral llamó a Luis Redondo a respetar la institucionalidad del órgano jurisdiccional, rechazando las declaraciones vertidas por el diputado. En el documento el TJE citó el artículo 53 de la Constitución de la República y el numeral 8 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral, la cual establece al Tribunal como un órgano jurisdiccional autónomo cuyas resoluciones y sentencias deben emitirse sin ningún vinculo de dependencia.