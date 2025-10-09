Mario Morazán denuncia colusión, pero firmó acta del pleno del TJE

​​​​Tegucigalpa, Honduras.-El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, denunció este jueves una presunta colusión entre funcionarios del organismo en el manejo de recursos relacionados con la inscripción de los candidatos a diputados Jorge Cálix y Adalid Villalobos.

Según Morazán, la resolución que ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) detener la impresión de papeletas hasta que haya una decisión firme sobre ambos casos “no tiene validez”, al asegurar que “no existió quorum legal” durante la sesión en la que se aprobó el documento.

Sin embargo, el propio TJE difundió en sus redes sociales el listado oficial de asistencia al pleno, donde figura la firma del magistrado Morazán, evidenciando que sí participó en la reunión que ahora cuestiona.

El magistrado declaró que este miércoles ingresaron solicitudes de medidas cautelares para suspender actos en dos recursos de apelación, y que la convocatoria al pleno se realizó al mediodía del jueves, “sin que la Secretaría General hubiese recibido formalmente los escritos”.

Morazán no explicó las razones por las que abandonó la sesión sin justificar su ausencia, pese a haber firmado la asistencia, lo que ha generado dudas sobre la coherencia de su denuncia y el procedimiento que alega irregular.