Mario Morazán denuncia colusión, pero firmó acta del pleno del TJE

Tegucigalpa, Honduras.-El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, denunció este jueves una presunta colusión entre funcionarios del organismo en el manejo de recursos relacionados con la inscripción de los candidatos a diputados Jorge Cálix y Adalid Villalobos.
Según Morazán, la resolución que ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) detener la impresión de papeletas hasta que haya una decisión firme sobre ambos casos “no tiene validez”, al asegurar que “no existió quorum legal” durante la sesión en la que se aprobó el documento.
Sin embargo, el propio TJE difundió en sus redes sociales el listado oficial de asistencia al pleno, donde figura la firma del magistrado Morazán, evidenciando que sí participó en la reunión que ahora cuestiona.
El magistrado declaró que este miércoles ingresaron solicitudes de medidas cautelares para suspender actos en dos recursos de apelación, y que la convocatoria al pleno se realizó al mediodía del jueves, “sin que la Secretaría General hubiese recibido formalmente los escritos”.
Morazán no explicó las razones por las que abandonó la sesión sin justificar su ausencia, pese a haber firmado la asistencia, lo que ha generado dudas sobre la coherencia de su denuncia y el procedimiento que alega irregular.
En declaraciones ante medios, calificó como una situación “irregular” que nunca antes se había dado, ya que, explicó, “antes de que hubiera un auto de admisibilidad, que sería dado hasta mañana, se actuó de manera acelerada, evitando que pudiéramos ver los expedientes”.
TJE confirma legalidad de decisión
El mismo pleno en el que Morazán firmó su asistencia decretó la suspensión del acto, consistente en ordenar al Consejo Nacional Electoral (CNE) que se abstenga de imprimir las papeletas electorales correspondientes al nivel electivo de diputados al Congreso Nacional por los Departamentos de Olancho y Valle, hasta tanto este Tribunal resuelva en definitiva el Recurso de Apelación Jorge Luis Cálix Espinal y Christian Adalid Villalobos Fernán, situación que el magistrado dijo desconocer por no haber visto detalladamente el expediente.
En un comunicado, el TJE detalló que "la decisión fue adoptada por mayoría de votos del pleno de magistrados", y amplió que "la ausencia injustificada del magistrado propietario Mario Morazán, quien, durante la discusión de la resolución relativa al punto de agenda sobre la adopción de las medidas cautelares solicitadas en ambos expedientes, se retiró de manera injustificada, en una evidente y deliberada obstrucción de la justicia electoral".