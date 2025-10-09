Transportistas protestan frente al CNE por falta de pago del traslado de material electoral

Óscar Aguilera, representante del grupo de transportistas, explicó que la protesta responde al incumplimiento de pago por parte del CNE, pese a que cumplieron con su labor “con responsabilidad y compromiso”.

Los manifestantes colocaron pancartas en sus unidades con mensajes como: “El voto fue secreto, la falta de pago es pública”, “Queremos que nos paguen” y “Basta de jugar con el sudor del pueblo”.

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de transportistas que participó en el traslado de las maletas electorales durante las pasadas elecciones primarias instaló este jueves sus camiones frente al edificio del Consejo Nacional Electoral (CNE) para exigir el pago pendiente por sus servicios.

“Hoy estamos cumpliendo siete meses de haber brindado el servicio de transporte en las elecciones primarias, y la verdad es que ya estamos en una situación sumamente precaria. Hemos recibido solo promesas por parte de la gerencia administrativa, pero nada se ha concretado”, denunció Aguilera.

Añadió que, tras varias reuniones entre los afectados, decidieron instalarse de manera pacífica frente al CNE hasta obtener una respuesta formal de los consejeros.

“Nos vamos a mantener aquí estacionados. No nos moveremos hasta que nos paguen. Tenemos entre 15 y 20 unidades instaladas y queremos que el pueblo sepa que trabajamos de forma seria”, afirmó.

El transportista adelantó que no participarán en la próxima licitación de transporte para las elecciones generales, prevista para el lunes, debido a que no recibieron ningún anticipo y debieron endeudarse para cumplir con el contrato.

“El costo financiero fue muy alto, pusimos nuestras casas como garantía y ahora los proveedores ya no nos creen. Esta licitación podría fracasar si no se nos toma en cuenta y no se nos paga lo que se nos debe”, advirtió.

La manifestación se mantiene de forma pacífica, con los camiones estacionados frente al CNE, mientras los trabajadores exigen a los tres consejeros una solución inmediata a su reclamo económico.