CNE adjudica a dos empresas para impresión de papeletas electorales y documentos de JRV

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) adjudicó a dos empresas para la impresión de las papeletas electorales que se utilizarán en las elecciones generales del 30 de noviembre, así como también para la impresión de documentos esenciales y auxiliares de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Las empresas seleccionadas mediane el procedimiento especial No-CNE-PEG-UCCE-012-2025 fueron Suministros Técnicos S.A de C.V(SUMITEC) y Expresión Digital.

De acuerdo a la nota de adjudicación, a Sumitec se le asignó la impresión del lote 3, ítem 2; mientras que a Expresión Digital el lote 24, ítems 1 y 2.

Más de 18 millones de papeletas en los niveles de elección presidencial, diputados y corporaciones municipales serán impresas para distribuirlas tanto a nivel nacional como en el extranjero como parte del voto desde el exterior. Cabe recordar que los hondureños radicados en otros países solo pueden votar por el próximo presidente de la república. En este año, no podrán ejercer el sufragio los hondureños en España. Por otro lado, en Estados Unidos se instalarán 15 centros de votación en 12 diferentes ciudades del país norteamericano.