CNE adjudica a dos empresas para impresión de papeletas electorales y documentos de JRV

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) adjudicó a dos empresas para la impresión de las papeletas electorales que se utilizarán en las elecciones generales del 30 de noviembre, así como también para la impresión de documentos esenciales y auxiliares de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
Las empresas seleccionadas mediane el procedimiento especial No-CNE-PEG-UCCE-012-2025 fueron Suministros Técnicos S.A de C.V(SUMITEC) y Expresión Digital.
De acuerdo a la nota de adjudicación, a Sumitec se le asignó la impresión del lote 3, ítem 2; mientras que a Expresión Digital el lote 24, ítems 1 y 2.
Más de 18 millones de papeletas en los niveles de elección presidencial, diputados y corporaciones municipales serán impresas para distribuirlas tanto a nivel nacional como en el extranjero como parte del voto desde el exterior.
Cabe recordar que los hondureños radicados en otros países solo pueden votar por el próximo presidente de la república. En este año, no podrán ejercer el sufragio los hondureños en España.
Por otro lado, en Estados Unidos se instalarán 15 centros de votación en 12 diferentes ciudades del país norteamericano.
El pasado 3 de octubre se imprimió la primera papeleta electoral con los cinco candidatos a la presidencia: Mario "Chano" Rivera (partido DC), Rixi Moncada (Libre), Nelson Ávila (PINU), Salvador Nasralla (Partido Liberal) y Nasry "Tito" Asfura (Partido Nacional).
Las papeletas electorales se imprimirán en 11 imprentas en Tegucigalpa, bajo la supervisión de observadores acreditados por los partidos políticos participantes en los comicios a celebrarse en noviembre.
Tanto las papeletas electorales como los documentos de las JRV deberán ser entregados al Centro Logístico Electoral (CLE) el próximo 10 de noviembre.
Un total de 6,026,477 de ciudadanos en Honduras están habilitados para ejercer el sufragio, al igual que 496,307 que se encuentran en el extranjero. En ese sentido, más de 6.5 millones de hondureños podrán salir a votar el domingo 30 de noviembre.