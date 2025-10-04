  1. Inicio
Así luce la papeleta con la que Honduras elegirá nuevo gobierno este 30 de noviembre

El CNE imprimió la primera papeleta electoral de nivel presidencial, con la que más de 6.5 millones de hondureños elegirán al próximo gobierno del país

  • 04 de octubre de 2025 a las 10:28
1 de 10

A menos de dos meses de las elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó este viernes la primera papeleta con la que los hondureños decidirán el rumbo del país el próximo 30 de noviembre.

 Foto: EFE.
2 de 10

El proceso de impresión se llevó a cabo en la empresa Spacio Gráfico, bajo la supervisión de los consejeros Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cossette López.

 Foto: EFE
3 de 10

La papeleta, correspondiente al nivel presidencial, incluye los rostros y símbolos de los cinco aspirantes a la presidencia: Mario Rivera Callejas (Democracia Cristiana), Rixi Moncada (Libertad y Refundación), Nelson Ávila (PINU-SD), Salvador Nasralla (Partido Liberal) y Nasry Asfura (Partido Nacional),

Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
4 de 10

El acto marcó el inicio oficial del proceso de impresión de más de 18 millones de papeletas electorales, que se utilizarán en los tres niveles de elección.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
5 de 10

Además de la papeleta presidencial, están las de diputados y corporaciones municipales. La adjudicación del contrato con las imprentas se realizó el 2 de octubre, según confirmó el CNE.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
6 de 10

De acuerdo con datos oficiales, 6,026,477 hondureños están habilitados para votar dentro del país.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
7 de 10

Mientras que 496,307 podrán hacerlo en el extranjero, aunque los residentes en España no participarán en esta ocasión.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
8 de 10

Durante la impresión, los consejeros del órgano electoral firmaron la primera papeleta como símbolo del arranque del proceso.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
9 de 10

“En estas boletas está reflejado el esfuerzo y las largas horas de trabajo de nuestro personal”, expresó la consejera presidenta Ana Paola Hall, destacando que el calendario electoral avanza dentro de los plazos establecidos.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
10 de 10

Con este paso, el CNE entra en la fase final de los preparativos logísticos para garantizar la distribución de las papeletas a las Juntas Receptoras de Votos (JRV) en todo el país y en los consulados donde se habilitará el voto en el exterior.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
