CNE inicia proceso de licitación para el transporte del material electoral

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió el proceso de contratación del servicio de transporte para el traslado de las urnas y demás material electoral durante los comicios generales.
La licitación contempla la contratación del servicio de transporte pesado para la distribución y retorno de maletas electorales, kits tecnológicos y otros materiales necesarios para el desarrollo de las elecciones generales de 2025.
Las empresas interesadas en participar podrán presentar sus ofertas el lunes 13 de octubre, a las 2:00 de la tarde, en las instalaciones del CNE ubicadas en el barrio San Felipe.
Según lo informado por el órgano electoral, las empresas interesadas pueden acceder a los pliegos de condiciones y demás documentos a través de la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales (UCCE), mediante el correo electrónico oficial, así como en las plataformas de HonduCompras y del propio CNE.
Posterior a la recepción de las ofertas, la documentación será entregada a una comisión evaluadora, quien será la encargada de analizar las propuestas para luego emitir un informe, a fin de definir la adjudicación o no de la licitación.