CNE inicia proceso de licitación para el transporte del material electoral

Los pliegos de la licitación publicados por el CNE, contemplan únicamente la contratación de transporte pesado para evitar lo sucedido en las primarias

  • 06 de octubre de 2025 a las 11:45
Las empresas interesadas pueden acceder a los documentos de licitación a través de HonduCompras y los portales oficiales del CNE.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió el proceso de contratación del servicio de transporte para el traslado de las urnas y demás material electoral durante los comicios generales.

La licitación contempla la contratación del servicio de transporte pesado para la distribución y retorno de maletas electorales, kits tecnológicos y otros materiales necesarios para el desarrollo de las elecciones generales de 2025.

Las empresas interesadas en participar podrán presentar sus ofertas el lunes 13 de octubre, a las 2:00 de la tarde, en las instalaciones del CNE ubicadas en el barrio San Felipe.

A través de la Unidad de Compras y Contrataciones, el CNE convoca a empresas a participar en la licitación del servicio de transporte electoral.

 (Foto: Consejo Nacional Electoral)

Según lo informado por el órgano electoral, las empresas interesadas pueden acceder a los pliegos de condiciones y demás documentos a través de la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales (UCCE), mediante el correo electrónico oficial, así como en las plataformas de HonduCompras y del propio CNE.

Posterior a la recepción de las ofertas, la documentación será entregada a una comisión evaluadora, quien será la encargada de analizar las propuestas para luego emitir un informe, a fin de definir la adjudicación o no de la licitación.

