CNE inicia proceso de licitación para el transporte del material electoral

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió el proceso de contratación del servicio de transporte para el traslado de las urnas y demás material electoral durante los comicios generales.

La licitación contempla la contratación del servicio de transporte pesado para la distribución y retorno de maletas electorales, kits tecnológicos y otros materiales necesarios para el desarrollo de las elecciones generales de 2025.

Las empresas interesadas en participar podrán presentar sus ofertas el lunes 13 de octubre, a las 2:00 de la tarde, en las instalaciones del CNE ubicadas en el barrio San Felipe.