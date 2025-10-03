CNE imprime primera papeleta electoral de las elecciones generales de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) imprimió este viernes la primera papeleta electoral que será utilizada para las elecciones generales que se celebrarán el próximo 30 de noviembre.
Los consejeros Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa colocaron sus firmas en la primera boleta de los candidatos a la presidencia de la República.
"Estamos satisfechos porque a 57 días de las elecciones iniciamos el proceso de impresión, y en esas papeletas que se ven ahí puestas como algo sencillo, ahí está reflejado el trabajo arduo de horas y horas de nuestros funcionarios", destacó Ana Paola Hall, consejera presidenta del CNE.
Por su parte, la consejera López indicó que con la impresión de los primeros ejemplares de las papeletas tiene el propósito de "dar inicio a un nuevo hito del cronograma que implica la impresión del material electoral que va a llegar a cada una de las personas que el 30 de noviembre van a asistir a votar".
El consejero Marlon Ochoa detalló que son más de 18 millones de papeletas en los niveles electivos a la presidencia, corporaciones municipales y diputaciones que se imprimirán para distribuirlas en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) a nivel nacional y en el extranjero como parte del sufragio desde el exterior.
También destacó que el proceso de la impresión de las papeletas comenzó 30 días antes comparado a las elecciones primarias del pasado 9 de marzo. "Es un paso para garantizar que no se repetirán los incidentes logísticos que ocurrieron en las elecciones primarias del pasado 9 de marzo".
El CNE también inició el proceso de contratación de imprentas para imprimir documentos esenciales y auxiliares de las JRV. Estos archivos se imprimirán en 11 imprentas de Tegucigalpa, en las cuales habrá observadores acreditados de los partidos políticos que harán labores de supervisión en dos turnos, amplió Ochoa.
A su vez, mencionó que para el 10 de noviembre esperan recibir las papeletas, documentos auxiliares y esenciales. Estas se tendrán que entregas en las instalaciones del Centro Logístico Electoral (CLE) ubicado en el Instituto de Formación Profesional (Infop).
Por otro lado, también el CNE avanzará este viernes en la adjudicación de los servicios de conectividad y la publicación de los pliegos para el servicio de transporte encargado de trasladar las maletas electorales.
De acuerdo al censo definitivo, son 6,522,577 de ciudadanos los habilitados para ejercer el sufragio. De estos, 496,307 votarán desde el extranjero.