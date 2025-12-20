Real Madrid vs Sevilla EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido de la liga española

Madrid, España.- Xabi Alonso quiere cerrar el año con una victoria que lo acercaría al liderato a falta de que juegue el Barcelona este domingo.
La buena noticia para el entrenador español es que recupera a varios titulares para enfrentar al Sevilla en el Santiago Bernabéu. Además, saldrá con un tridente de lujo y una novedad en la banda derecha debido a la baja de Valverde y las lesiones de Carvajal y Trent.
Con cuatro puntos menos que el líder, los Merengues persiguen el tope; mientras tanto el Sevilla, noveno, suma 20 unidades tras seis triunfos, dos empates y ocho caídas.
Alineaciones confirmadas
Real Madrid: Courtois; Asencio, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Arda Güler, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Vinicius.
Sevilla: Vlachodimos; Juanlu, Carmona, Gudelj, Marcao, Suazo; Agoumé, Mendy, Sow; Alexís Sánchez e Isaac Romero.
Datos del partido
Hora: 2:00 pm (Honduras)
Sede: Estadio Santiago Bernabéu
Transmite: VIX+ Premium Tigo / Sky Sports