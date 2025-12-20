  1. Inicio
  2. · Deportes

Real Madrid vs Sevilla EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido de la liga española

En su último partido del año en casa, el Real Madrid busca una victoria que le permita recortar la diferencia con el líder Barcelona

  • Actualizado: 20 de diciembre de 2025 a las 12:46
Real Madrid vs Sevilla EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido de la liga española

Madrid, España.- Xabi Alonso quiere cerrar el año con una victoria que lo acercaría al liderato a falta de que juegue el Barcelona este domingo.

La buena noticia para el entrenador español es que recupera a varios titulares para enfrentar al Sevilla en el Santiago Bernabéu. Además, saldrá con un tridente de lujo y una novedad en la banda derecha debido a la baja de Valverde y las lesiones de Carvajal y Trent.

Con cuatro puntos menos que el líder, los Merengues persiguen el tope; mientras tanto el Sevilla, noveno, suma 20 unidades tras seis triunfos, dos empates y ocho caídas.

Alineaciones confirmadas

Real Madrid: Courtois; Asencio, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Arda Güler, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Vinicius.

Sevilla: Vlachodimos; Juanlu, Carmona, Gudelj, Marcao, Suazo; Agoumé, Mendy, Sow; Alexís Sánchez e Isaac Romero.

Datos del partido

Hora: 2:00 pm (Honduras)

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmite: VIX+ Premium Tigo / Sky Sports​​​​​

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Alberto Cerrato

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias