Sorpresas en la convocatoria del Real Madrid para enfrentar al Sevilla

El Santiago Bernabéu vivirá el último partido de 2025 correspondiente a la jornada 17 de la competición liguera

  • Actualizado: 20 de diciembre de 2025 a las 09:47
Xabi Alonso durante el último entrenamiento del Real Madrid previo al duelo contra Sevilla.

 Foto: Cortesía

Madrid, España.- El uruguayo Fede Valverde no entró en la convocatoria de Xabi Alonso para recibir al Sevilla este sábado (2:00 pm, hora de Honduras) tras no haber entrenado el viernes debido a un proceso gripal y por un fuerte golpe en el pie, del que no se ha recuperado a tiempo.

El ‘8’ del Real Madrid no entra en la lista que el técnico apuró para dar el mismo día de partido con el objetivo de dar margen a la recuperación del futbolista, y en la que cuenta con otras seis ausencias: Trent, Carvajal y Militao por lesión; Carreras y Endrick por sanción; y Brahim Díaz, concentrado con Marruecos para la disputa de la Copa África.

Eso sí, Xabi Alonso puede contar de nuevo, tras no hacerlo el miércoles en Copa del Rey ante el Talavera con Raúl Asencio -gripe- y con Courtois y Rüdiger -descanso-.

Además, el técnico español recupera a tres lesionados, Camavinga, Mendy y Alaba, para el partido que cierra el 2025 para el Real Madrid.

También, además de Sergio Mestre como tercer portero, repiten en la convocatoria los canteranos David Jiménez -lateral derecho-, Jorge Cestero y Thiago Pitarch -centrocampistas.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin, Sergio Mestre.

Defensas: Alaba, Asencio, Fran García, Rüdiger, Mendy, Hujsen y David Jiménez.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos, Cestero, Thiago Pitarch.

Delanteros: Vinícius, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Mastantuono.

Redacción web
Agencia EFE

