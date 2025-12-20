Sorpresas en la convocatoria del Real Madrid para enfrentar al Sevilla

Madrid, España.- El uruguayo Fede Valverde no entró en la convocatoria de Xabi Alonso para recibir al Sevilla este sábado (2:00 pm, hora de Honduras) tras no haber entrenado el viernes debido a un proceso gripal y por un fuerte golpe en el pie, del que no se ha recuperado a tiempo.

El ‘8’ del Real Madrid no entra en la lista que el técnico apuró para dar el mismo día de partido con el objetivo de dar margen a la recuperación del futbolista, y en la que cuenta con otras seis ausencias: Trent, Carvajal y Militao por lesión; Carreras y Endrick por sanción; y Brahim Díaz, concentrado con Marruecos para la disputa de la Copa África.