Nasry Asfura ordena reemplazar retrato presidencial con oración de Gandhi

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, ordenó que no se coloque su retrato oficial en las instituciones gubernamentales y que, en su lugar, se exhiba la oración que pronunció durante su discurso de toma de posesión en el Congreso Nacional, informó este viernes el secretario de Estado de Comunicación y Estrategia, José Augusto Argueta Padilla. El funcionario detalló en conferencia de prensa que la instrucción aplica a secretarios de Estado, gerentes, directores, subdirectores y demás autoridades administrativas de las dependencias públicas. “No habrá retrato oficial presidencial en ninguna de las instituciones. En lugar de ello se deberá colocar la oración que el señor Presidente mencionó en su acto de investidura”, indicó. En sustitución, deberá mostrarse el texto de la plegaria leída por Asfura al asumir el cargo como presidente.

Historia de la oración

La oración que el presidente Nasry Asfura ordenó colocar en las oficinas públicas es atribuida al líder espiritual y político Mahatma Gandhi, conocido por guiar la independencia de la India mediante la resistencia pacífica. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Durante su discurso de toma de posesión, Asfura leyó esta plegaria como un mensaje de introspección ética, buscando promover la verdad, la humildad y la justicia en el ejercicio del poder. Esta misma oración fue utilizada por el mandatario cuando asumió la alcaldía del Distrito Central en 2014 y se ha convertido en un símbolo de sus principios administrativos. Durante su discurso de investidura, el mandatario pidió autorización para leer la plegaria ante los asistentes y posteriormente anunció que ese mensaje sería parte de la guía ética de su gestión pública.

Oración íntegra