Fue estrangulada: Así era Gissel Guzmán, mujer trans encontrada muerta en El Carrizal

La muerte de Darwin Said Aguilar Centeno, conocida entre sus allegados como Gissel Guzmán ha causado consternación entre familiares, vecinos y miembros de la comunidad LGTBIQ+ en Tegucigalpa, capital de Honduras.
La mujer transexual, de 31 años, fue encontrada sin vida la madrugada del viernes 13 de marzo en un retorno del sector de El Carrizal, al norte de la capital hondureña.
El cuerpo fue hallado envuelto en sábanas dentro de un túnel de retorno y, al momento del descubrimiento, llevaba un vestido negro y una chaqueta color ocre.
Tras las diligencias correspondientes, especialistas del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmaron la identidad de la víctima.
De manera preliminar, autoridades de la Policía Nacional de Honduras indicaron que la causa de muerte habría sido asfixia por estrangulamiento.
No obstante, el dictamen médico-legal determinará con precisión las circunstancias del fallecimiento.
Familiares relataron que Gissel salió de su vivienda la noche del jueves 12 de marzo y desde entonces no volvieron a tener comunicación con ella. Fue hasta la mañana siguiente, tras conocerse el hallazgo del cuerpo, que sus seres queridos comenzaron a sospechar que podría tratarse de ella.
Su hermana, Abigaíl Aguilar, explicó que lograron confirmar su identidad al recordar las fotografías que había publicado en redes sociales antes de salir de casa. En esas imágenes aparecía con la misma chaqueta que llevaba puesta cuando fue encontrada.
Quienes la conocieron la describen como una persona trabajadora, tranquila y respetuosa. Según su familia, Gissel era propietaria de una cuartería en la capital, negocio que administraba y que representaba su principal fuente de ingresos. Además, estaba en proceso de iniciar un nuevo emprendimiento.
“Era muy buena persona, tenía su cuartería; donde vivía ahí de hecho”, relató su hermana al recordar su dedicación al trabajo y el esfuerzo que hacía para salir adelante.
El cuerpo de Aguilar Centeno fue trasladado a la morgue capitalina para realizar la autopsia correspondiente, mientras agentes de la Dirección Policial de Investigaciones iniciaron las indagaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar quién o quiénes estarían detrás de su muerte.
El caso ha generado preocupación entre familiares y miembros de la comunidad, quienes piden que el crimen sea investigado a profundidad y que se haga justicia.