Cohep pide a Nasry Asfura derogar artículo de PCM que modifica estructura de la cinematografía en Honduras​​​​

Tegucigalpa, Honduras. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) solicitó al presidente Nasry Asfura ordenar la derogatoria del artículo 13 del decreto ejecutivo PCM-004-2026, al considerar que la medida podría contradecir lo establecido en la legislación vigente sobre la industria cinematográfica en el país.

La petición fue expresada mediante una comunicación dirigida al mandatario, en la que el sector empresarial manifestó su preocupación por el contenido del decreto emitido el 25 de febrero de 2026.

Según el Cohep, el artículo 13 del PCM establece que la Dirección General de Cinematografía (DGC) pase a ser una dependencia interna de la Secretaría de Estado en los Despachos de las Culturas, las Artes y Patrimonio de los Pueblos de Honduras.

El organismo empresarial recordó que la Ley de Cinematografía de Honduras establece al Consejo Nacional de la Industria Cinematográfica como la máxima instancia de gobernanza del sector audiovisual, con participación público-privada.