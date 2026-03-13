Cohep pide a Nasry Asfura derogar artículo de PCM que modifica estructura de la cinematografía en Honduras​​​​

Tegucigalpa, Honduras. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) solicitó al presidente Nasry Asfura ordenar la derogatoria del artículo 13 del decreto ejecutivo PCM-004-2026, al considerar que la medida podría contradecir lo establecido en la legislación vigente sobre la industria cinematográfica en el país.
La petición fue expresada mediante una comunicación dirigida al mandatario, en la que el sector empresarial manifestó su preocupación por el contenido del decreto emitido el 25 de febrero de 2026.
Según el Cohep, el artículo 13 del PCM establece que la Dirección General de Cinematografía (DGC) pase a ser una dependencia interna de la Secretaría de Estado en los Despachos de las Culturas, las Artes y Patrimonio de los Pueblos de Honduras.
El organismo empresarial recordó que la Ley de Cinematografía de Honduras establece al Consejo Nacional de la Industria Cinematográfica como la máxima instancia de gobernanza del sector audiovisual, con participación público-privada.
En ese sentido, el Cohep señaló que forma parte de ese consejo nacional con el propósito de garantizar la participación del sector productivo, la transparencia institucional y la confianza necesaria para el desarrollo de la industria cinematográfica.
Desde la perspectiva del sector empresarial, la organización indicó que cualquier proceso de modernización del Estado debe respetar el marco legal vigente. En el documento también se señala que un decreto ejecutivo no puede contradecir ni modificar lo establecido en una ley aprobada por el Congreso Nacional.
El Cohep advirtió que decisiones administrativas que puedan interpretarse como contrarias al marco legal vigente podrían generar incertidumbre jurídica en un sector que tiene potencial para atraer inversión, generar empleo y dinamizar la economía.
Por lo anterior, el organismo empresarial solicitó al presidente Asfura ordenar la derogatoria del artículo 13 del PCM-004-2026, al considerar que es contrario al espíritu y la letra de la Ley de Cinematografía de Honduras, al tiempo que reiteró su disposición de contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad y del clima de inversión en el país.