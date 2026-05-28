ICE detiene en Miami a hija de ex vicepresidente cubano por incumplir visa

Miami, Estados Unidos .- El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo a Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general cubano y ex vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba (2009-2019) Ulises Rosales, según confirmó este jueves a EFE el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

El arresto de Rosales Aguirreurreta ocurrió el martes pasado en Miami, según informó un portavoz del DHS en un correo electrónico a EFE, mientras que el sistema electrónico del ICE muestra que la mujer está detenida en el Centro de Transición Broward en Pompano Beach, en el sur de Florida.

"Alina Rosales Aguirreurreta es una extranjera ilegal de Cuba que entró en Estados Unidos con una visa de visitante B-2 el 21 de noviembre de 2023 en el Aeropuerto Internacional de Orlando en Orlando, Florida. Ella no abandonó el país, una violación de las leyes de nuestra nación", indicó el vocero del DHS.

El Departamento de Seguridad Nacional no dio más detalles sobre la detención, al aseverar que "cada extranjero ilegal recibe su debido proceso".