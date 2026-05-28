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Brigada médica atenderá gratis a adultos mayores en plaza Francisco Morazán

Consulta médica, medicamentos, vacunas y asesoría legal gratuita, disponibles este viernes para adultos mayores durante una brigada integral en la capital

  • Actualizado: 28 de mayo de 2026 a las 17:19
Brigada médica atenderá gratis a adultos mayores en plaza Francisco Morazán

Sedesol realizará este viernes una brigada integral en el Parque Central para brindar atención médica y asesoría gratuita a adultos mayores.

 Foto: Sedesol/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las personas adultas mayores de la capital podrán acceder este viernes -29 de mayo- a servicios gratuitos de salud y asistencia social durante una brigada integral organizada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

La actividad se desarrollará en la plaza Francisco Morazán, en el centro de Tegucigalpa, desde las 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, con el acompañamiento de distintas instituciones del Estado y de la empresa privada.

Durante la jornada, la población de la tercera edad podrá recibir consulta médica general, entrega de medicamentos, vacunación, asesoría legal y orientación preventiva en salud.

La brigada será coordinada por la Dirección General del Adulto Mayor y contará con el apoyo de instituciones públicas y empresas privadas.

Además, indicaron que el objetivo principal es ofrecer una atención integral y digna a las personas adultas mayores, quienes en muchos casos enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos de salud y orientación legal.

La actividad también pretende generar espacios de acompañamiento y apoyo comunitario para este sector de la población, considerado uno de los más vulnerables del país.

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Según Sedesol, el objetivo es acercar servicios esenciales a uno de los sectores más vulnerables de la población, especialmente a quienes enfrentan dificultades para acceder a atención médica y orientación legal.

Las autoridades recomendaron a los asistentes llegar con tiempo para evitar aglomeraciones y aprovechar las distintas atenciones que serán brindadas durante la brigada.

Además, se informó que personal médico y equipos de apoyo estarán disponibles durante toda la actividad para orientar a las personas sobre controles preventivos y esquemas de vacunación.

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La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno para fortalecer la protección social y mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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