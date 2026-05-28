Brigada médica atenderá gratis a adultos mayores en plaza Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- Las personas adultas mayores de la capital podrán acceder este viernes -29 de mayo- a servicios gratuitos de salud y asistencia social durante una brigada integral organizada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

La actividad se desarrollará en la plaza Francisco Morazán, en el centro de Tegucigalpa, desde las 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, con el acompañamiento de distintas instituciones del Estado y de la empresa privada.

Durante la jornada, la población de la tercera edad podrá recibir consulta médica general, entrega de medicamentos, vacunación, asesoría legal y orientación preventiva en salud.

La brigada será coordinada por la Dirección General del Adulto Mayor y contará con el apoyo de instituciones públicas y empresas privadas.

Además, indicaron que el objetivo principal es ofrecer una atención integral y digna a las personas adultas mayores, quienes en muchos casos enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos de salud y orientación legal.

La actividad también pretende generar espacios de acompañamiento y apoyo comunitario para este sector de la población, considerado uno de los más vulnerables del país.