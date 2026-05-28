Brigada médica atenderá gratis a adultos mayores en plaza Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- Las personas adultas mayores de la capital podrán acceder este viernes -29 de mayo- a servicios gratuitos de salud y asistencia social durante una brigada integral organizada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
La actividad se desarrollará en la plaza Francisco Morazán, en el centro de Tegucigalpa, desde las 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, con el acompañamiento de distintas instituciones del Estado y de la empresa privada.
Durante la jornada, la población de la tercera edad podrá recibir consulta médica general, entrega de medicamentos, vacunación, asesoría legal y orientación preventiva en salud.
La brigada será coordinada por la Dirección General del Adulto Mayor y contará con el apoyo de instituciones públicas y empresas privadas.
Además, indicaron que el objetivo principal es ofrecer una atención integral y digna a las personas adultas mayores, quienes en muchos casos enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos de salud y orientación legal.
La actividad también pretende generar espacios de acompañamiento y apoyo comunitario para este sector de la población, considerado uno de los más vulnerables del país.
Según Sedesol, el objetivo es acercar servicios esenciales a uno de los sectores más vulnerables de la población, especialmente a quienes enfrentan dificultades para acceder a atención médica y orientación legal.
Las autoridades recomendaron a los asistentes llegar con tiempo para evitar aglomeraciones y aprovechar las distintas atenciones que serán brindadas durante la brigada.
Además, se informó que personal médico y equipos de apoyo estarán disponibles durante toda la actividad para orientar a las personas sobre controles preventivos y esquemas de vacunación.
La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno para fortalecer la protección social y mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores.