Pobladores de la colonia La Era de Tegucigalpa reciben servicios de salud gratuitos

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de acercar servicios gratuitos a más de 250 capitalinos, este jueves 18 de diciembre se desarrolló la jornada de Servicios Integrales “Save the Children” en el Centro Comunitario Juvenil de la colonia La Era de la capital.

La actividad se llevó a cabo de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y contó con la participación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Ciudad Mujer, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Save the Children y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Los asistentes accedieron a distintas estaciones de atención especializadas en salud, nutrición, educación, asesoría legal, así como corte de cabello para niños y adultos, servicios que estuvieron disponibles para cientos de vecinos de la zona.

“Como hondureños tenemos, ante todo, el derecho a la salud. Nuestra población está conformada por cuidadoras, amas de casa o personas que no cuentan con asistencia médica permanente, y es ahí donde nosotros intervenimos para brindar la atención necesaria”, explicó Emma Chacón, abogada y coordinadora del proyecto.

Chacón señaló que, mediante estas jornadas comunitarias, se busca beneficiar a habitantes de la colonia La Era y sectores aledaños como San Miguel, con un énfasis especial en la salud integral y la educación de los menores de edad.

“Atendemos un rango de hasta 18 años, y secundariamente sus familias. Nos enfocamos mucho en el componente educativo, hacemos reforzamientos a nivel de los niños que asisten a la escuela; evitando con ello la deserción escolar, además del componente salud, donde se está brindando la parte de nutrición”, explicó.