Pobladores de la colonia La Era de Tegucigalpa reciben servicios de salud gratuitos

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de acercar servicios gratuitos a más de 250 capitalinos, este jueves 18 de diciembre se desarrolló la jornada de Servicios Integrales “Save the Children” en el Centro Comunitario Juvenil de la colonia La Era de la capital.
La actividad se llevó a cabo de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y contó con la participación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Ciudad Mujer, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Save the Children y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
Los asistentes accedieron a distintas estaciones de atención especializadas en salud, nutrición, educación, asesoría legal, así como corte de cabello para niños y adultos, servicios que estuvieron disponibles para cientos de vecinos de la zona.
“Como hondureños tenemos, ante todo, el derecho a la salud. Nuestra población está conformada por cuidadoras, amas de casa o personas que no cuentan con asistencia médica permanente, y es ahí donde nosotros intervenimos para brindar la atención necesaria”, explicó Emma Chacón, abogada y coordinadora del proyecto.
Chacón señaló que, mediante estas jornadas comunitarias, se busca beneficiar a habitantes de la colonia La Era y sectores aledaños como San Miguel, con un énfasis especial en la salud integral y la educación de los menores de edad.
“Atendemos un rango de hasta 18 años, y secundariamente sus familias. Nos enfocamos mucho en el componente educativo, hacemos reforzamientos a nivel de los niños que asisten a la escuela; evitando con ello la deserción escolar, además del componente salud, donde se está brindando la parte de nutrición”, explicó.
Servicios de Salud
Como parte integral de la jornada, se contó con servicios de consulta general, vacunación, odontología, nutrición, y medicamentos para la población.
Según Yesenia Amaya, nutricionista de la jornada, mediante la jornada de servicios gratuitos se busca dar cobertura a los menores de cinco años y embarazada, que se posicionan como la población más vulnerable.
"Tenemos el enfoque de niños menores de 5 años porque son los que necesitan y requieren tanto vitaminas como minerales para el crecimiento porque ahí están formando, además de las embarazadas porque están en su primera etapa, entonces les estamos dando suplemento y seguimiento a sus casos", explicó.
Educación y recreación
De igual forma, la jornada contó un espacio que convino la diversión y educación para los niños y niñas que en compañía de sus padres acudieron a los servicios gratuitos.
"Normalmente atendemos hasta 30 y 40 niños al día, mediante juegos como rompecabezas, enseñanza del abecedario y reforzamientos para los niños a fin de desarrollar habilidades como la paciencia y ciertas destrezas", aseguraron los encargados del área.
Por su parte, padres de familia aseguraron a este rotativo que las jornadas celebradas en la colonia capitalina llegó para brindar un "rayo de esperanza y ayuda en las personas".
"Nos sentimos muy contentos, este tipo de proyectos nos sirven mucho porque traemos a nuestros hijos a disfrutar, educarse y ser hasta más sanos. Es muy bonito tener este regalo en nuestra comunidad", aseguro María Gutiérrez, madre de familia.
Próximas fechas
Según los coordinadores del proyecto, 2025 se centró en colonia La Era, sin embargo se estima que este proyecto de ayuda social podrá llegar a más sectores capitalinos.
"Estamos en nuestros sectores Villafranca, Pedregal, y por ser sector de la colonia San Miguel, hemos cubierto La Era. Invitamos a la población a acercarse a nuestros espacios habilitados y acceder a los servicios que por derecho les pertenecen", finalizaron.