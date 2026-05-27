Médicos hondureños y extranjeros reconstruyen manos infantiles en hospital pediátrico

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de médicos especialistas hondureños y estadounidenses comenzaron una nueva jornada de cirugías reconstructivas de manos infantiles en el Hospital María de Especialidades Pediátricas de la capital. Los equipos médicos ingresaron entusiasmados al quirófano para iniciar las intervenciones programadas en beneficio de niños con diferentes patologías en miembros superiores. Los ortopedas pediatras trabajan junto a médicos estadounidenses como parte de la Brigada Reconstructiva de Manos, una iniciativa que también desarrolla procedimientos de forma simultánea en el Hospital Escuela y el Hospital Militar.

De acuerdo con la información emitida por las autoridades hospitalarias, en total, la brigada médica beneficiará a 44 pacientes hondureños, entre niños y adultos, quienes serán sometidos a distintas cirugías reconstructivas. El doctor Ramón Lagos explicó que, en el caso del Hospital María de Especialidades Pediátricas, se tienen programadas ocho cirugías para corregir deformidades causadas por artrogriposis. Esta condición provoca múltiples contracturas en articulaciones como codos, muñecas y dedos. Además, los especialistas también atenderán secuelas de trauma que dejaron deformidades y limitaciones en miembros superiores, así como casos de tumores y padecimientos relacionados con contracturas en los dedos.