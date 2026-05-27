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Médicos hondureños y extranjeros reconstruyen manos infantiles en hospital pediátrico

Especialistas hondureños y extranjeros realizan cirugías reconstructivas para corregir deformidades y otros padecimientos en niños hondureños

  • Actualizado: 27 de mayo de 2026 a las 16:12
Médicos hondureños y extranjeros reconstruyen manos infantiles en hospital pediátrico

El personal médico engargado de la jornada aseguró que las cirugías buscan mejorar la movilidad, funcionalidad y calidad de vida de los pacientes involucrados en la actividad.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de médicos especialistas hondureños y estadounidenses comenzaron una nueva jornada de cirugías reconstructivas de manos infantiles en el Hospital María de Especialidades Pediátricas de la capital.

Los equipos médicos ingresaron entusiasmados al quirófano para iniciar las intervenciones programadas en beneficio de niños con diferentes patologías en miembros superiores.

Los ortopedas pediatras trabajan junto a médicos estadounidenses como parte de la Brigada Reconstructiva de Manos, una iniciativa que también desarrolla procedimientos de forma simultánea en el Hospital Escuela y el Hospital Militar.

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De acuerdo con la información emitida por las autoridades hospitalarias, en total, la brigada médica beneficiará a 44 pacientes hondureños, entre niños y adultos, quienes serán sometidos a distintas cirugías reconstructivas.

El doctor Ramón Lagos explicó que, en el caso del Hospital María de Especialidades Pediátricas, se tienen programadas ocho cirugías para corregir deformidades causadas por artrogriposis.

Esta condición provoca múltiples contracturas en articulaciones como codos, muñecas y dedos.

Además, los especialistas también atenderán secuelas de trauma que dejaron deformidades y limitaciones en miembros superiores, así como casos de tumores y padecimientos relacionados con contracturas en los dedos.

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El personal médico encargado de la jornada aseguró que las cirugías buscan mejorar la movilidad, funcionalidad y calidad de vida de los pacientes involucrados en la actividad.

Cabe destacar que muchos de estos pacientes, durante años, han enfrentado dificultades para llevar a cabo actividades cotidianas. Por lo tanto, estos tratamientos quirúrgicos transformarán la forma de vivir de más de cuatro decenas de personas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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