Hondureño pidió asilo en EE UU por amenazas; fue asesinado y jueza ordena su deportación

Aunque parezca insólito, el hondureño Levi Maldonado será deportado de Estados Unidos luego de que, antes de poder llegar a su audiencia, fuera asesinado. Una jueza emitió la orden de deportación por “ausencia” del hondureño.
Levi Méndez Maldonado era un joven hondureño que llegó solo a Estados Unidos para pedir asilo cuando tenía apenas 17 años, tras escapar de amenazas y violencia en su país.
Desde entonces, vivió en Carolina del Norte, mientras esperaba que las autoridades migratorias resolvieran su situación legal. Durante ese tiempo formó una familia y tuvo una hija.
Sin embargo, antes de que pudiera comparecer ante un juez de inmigración, Levi fue asesinado a disparos una madrugada del 30 de noviembre de 2024.
De acuerdo con el reporte policial, agentes del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg atendieron una denuncia por disparos en la cuadra 4100 de Revolution Park Drive, donde encontraron al hondureño tendido en la vía pública con heridas de bala.
Debido a la gravedad de las heridas murió en el lugar. Hasta la fecha, el caso continúa sin resolverse y no se reportan personas detenidas por el crimen.
Meses después de su muerte, el nombre de Levi volvió a aparecer en una audiencia migratoria celebrada el 21 de mayo de 2026 en una corte de inmigración de Charlotte.
Durante una audiencia, su abogada, Becca O’Neill, informó a la jueza Amy Lee que su cliente había fallecido y presentó documentación oficial de la Policía de Charlotte-Mecklenburg que lo identificaba como víctima de homicidio.
No obstante, los representantes del Departamento de Seguridad Nacional argumentaron que el reporte policial no era suficiente para cerrar el caso y sostuvieron que debía presentarse un certificado oficial de defunción emitido por el registro civil.
Ante la falta de documentación, la jueza emitió una orden de deportación “en ausencia”, señalando que Levi Méndez Maldonado no se presentó a la audiencia y que, por esa razón, abandonó su solicitud de asilo, según mencionó su abogada.