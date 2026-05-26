Publicación de María Antonieta Mejía en X sobre aumento de combustibles es de 2022

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una captura de pantalla de una publicación en X atribuida a la designada presidencial María Antonieta Mejía, en la que supuestamente criticó en mayo de 2026 el aumento al precio de los combustibles en Honduras.

Sin embargo, la publicación es engañosa: aunque Mejía sí emitió ese mensaje en X, no es actual. En realidad, fue publicada el 13 de junio de 2022, cuando era diputada del Congreso Nacional por el Partido Nacional.

“Buenos días. Lunes de trancazo Donde están las medidas para mitigar los altos costos de los combustibles no las vemos?? Lo peor es que no hacen ni dejan hacer”, es el presunto mensaje de la funcionaria que ha sido compartido decenas de veces desde el 25 de mayo.