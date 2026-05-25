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Hacer periodismo en Honduras implica hoy enfrentar presión, desinformación e IA

Los periodistas hondureños enfrentan desafíos históricos agravados por manipulación digital y contenidos creados con inteligencia artificial

Hacer periodismo en Honduras implica hoy enfrentar presión, desinformación e IA

Esta imagen fue creada con inteligencia artificial (IA).

 Imagen creada con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Ejercer el periodismo en Honduras históricamente implicó enfrentar limitaciones para acceder a información pública, presiones políticas, riesgos de seguridad y precarización laboral.

Sin embargo, en los últimos años surgió un nuevo factor que complejizó todavía más el oficio: la desinformación potenciada por inteligencia artificial.

La expansión de contenidos sintéticos comenzó a alterar la manera en que circula y se consume la información. Videos manipulados, audios falsificados y publicaciones creadas para desinformar forman parte cotidiana del entorno digital.

El problema ya no se limita únicamente a rumores o cadenas virales. Ahora existen operaciones digitales más sofisticadas capaces de utilizar herramientas tecnológicas para fabricar escenarios falsos con apariencia legítima.

En Honduras, ese fenómeno empezó a reflejarse con mayor intensidad en debates políticos, campañas electorales y discusiones polarizadas en redes sociales.

La utilización de inteligencia artificial generativa para crear contenidos políticos manipulados evidenció que la desinformación dejó de ser un problema periférico y pasó a convertirse en un desafío estructural para la democracia y el periodismo.

Al mismo tiempo, el contexto hondureño mantiene problemas históricos sin resolver.

Persisten limitaciones de acceso a datos públicos, debilidades institucionales en transparencia y condiciones laborales que dificultan el ejercicio investigativo profundo.

La combinación de ambos factores creó un escenario más complejo para el periodista contemporáneo.

El periodismo como defensa democrática

Frente a ese contexto, el rol del periodista también cambió.

Hoy no basta con transmitir información. El periodismo necesita interpretar, contextualizar y desmontar narrativas engañosas que buscan manipular emocionalmente a las audiencias.

Eso exige más preparación técnica y académica.

La educación periodística enfrenta el desafío de incorporar herramientas digitales, alfabetización mediática, análisis de inteligencia artificial y metodologías de verificación como competencias esenciales de formación.

La desinformación también transformó la relación entre periodistas y ciudadanía.

Diversos estudios internacionales, incluidos análisis del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford, advierten un crecimiento global de la preocupación ciudadana para distinguir contenidos verdaderos de los falsos.

Ese fenómeno refleja una crisis de confianza informativa que afecta a medios, plataformas digitales y actores políticos.

En medio de ese escenario, el periodismo mantiene una función fundamental: construir certezas verificadas en un entorno dominado por la incertidumbre digital.

Por eso el periodista actual no solo informa.

También ayuda a desarrollar pensamiento crítico.

Ayuda a explicar cómo funcionan las narrativas manipuladas.

Y ayuda a que la sociedad comprenda que en tiempos de inteligencia artificial y desinformación, desconfiar responsablemente también se volvió una necesidad democrática.

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Carlos Girón
Carlos Girón
Editor de El Heraldo Verifica y La Prensa Verifica

Especialista en desinformación, verificación digital, fact-checking político, tratamiento y visualización de datos y transparencia. Licenciado en Periodismo por la UNAH. Máster en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, España.

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José Quezada
José Quezada

Periodista egresado de la UNAH. Se desempeña como redactor digital de El Heraldo desde 2022. Se especializa en la elaboración de noticias de última hora, Fact-checking, semblanzas, temas políticos y educativos.

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Carlos Urrutia
Carlos Urrutia
Periodista

Fact-checker de EL HERALDO y La Prensa Verifica, en donde combate la desinformación en línea. Conoce de SEO y periodismo digital. Estudiante de Periodismo en la UNAH.

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