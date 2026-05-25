En la era de la IA y la desinformación, verificar ya no es opcional para el periodismo

Tegucigalpa, Honduras.- Durante décadas, el periodismo enfrentó desafíos vinculados al acceso a la información pública, las presiones políticas, la censura indirecta o la competencia entre medios por publicar primero.

Pero en 2026 el principal reto cambió de forma radical: la primera competencia del periodista ya no es otro medio de comunicación, sino la desinformación.

La expansión de la inteligencia artificial generativa modificó el ecosistema informativo mundial y Honduras no es la excepción. Hoy existen herramientas capaces de crear videos hiperrealistas, audios sintéticos e imágenes manipuladas con niveles de precisión suficientes para alterar la percepción pública de millones de personas.

La hiperrealidad digital comenzó a romper uno de los principios más básicos de la comunicación contemporánea: ver ya no significa creer.

Ese fenómeno obligó al periodismo a transformarse. Lo que antes se entendía como fact-checking o verificación especializada ahora forma parte esencial del proceso periodístico cotidiano. Verificar dejó de ser una sección independiente para convertirse en un filtro obligatorio antes de publicar cualquier contenido.

La velocidad con la que circula la desinformación también agravó el problema. En plataformas digitales, un contenido falso puede alcanzar miles de usuarios antes de que exista tiempo suficiente para contrastarlo o contextualizarlo. En muchos casos, el daño narrativo ya ocurrió cuando aparece la corrección.

Durante el proceso electoral hondureño de 2025, los equipos de verificación de EH Verifica y LA PRENSA Verifica documentaron más de 96 incidentes de desinformación política, además de campañas de discurso de odio y encuestas falsas utilizadas para manipular la conversación pública.

El fenómeno dejó en evidencia que las operaciones de manipulación digital ya no son improvisadas ni aisladas. Ahora responden a estrategias organizadas que utilizan inteligencia artificial, algoritmos y emociones para amplificar contenidos diseñados para polarizar o desinformar.