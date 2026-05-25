La periodista hondureña Lucía Alvarado recibe el premio Álvaro Contreras

En una solemne ceremonia celebrada en el hotel Plaza Juan Carlos, de la capital hondureña, la periodista recibió el premio llena de agradecimiento.

Tegucigalpa, Honduras.- La periodista hondureña Lucía Alvarado recibió la mañana de este lunes 25 de mayo el premio Álvaro Contreras, a la mejor periodista de este 2026.

Con la presencia del presidente de Honduras, Nasry Asfura, el titular del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, se llevó a cabo la entrega del premio.

Amigos, colegas del gremio y su familia la acompañaron a recibir este premio, uno de los más prestigiosos para los periodistas.

Alvarado brindó un discurso centrado en la defensa de la verdad, la dignidad del gremio y el valor del trabajo periodístico en Honduras.

Durante su intervención, agradeció al Colegio de Periodistas de Honduras por la distinción y aseguró que el reconocimiento representa “un recordatorio de lo que significa ejercer el periodismo con integridad, con valentía, con respeto por la verdad, especialmente en tiempos donde decir la verdad no siempre es fácil”.

Alvarado destacó que el legado de Álvaro Contreras simboliza el compromiso del periodismo con la sociedad y no con intereses particulares. “Hablar de Álvaro Contreras es hablar de un legado que nos recuerda que el periodismo no está para acomodarse ni para callar, el periodismo está para servir”, expresó la comunicadora frente a periodistas y autoridades presentes en el acto.

La reconocida periodista de HRN también señaló que el premio resume casi cuatro décadas de experiencia profesional, marcadas por aprendizajes, sacrificios y cobertura en las calles.

“Si algo quiero decir hoy con claridad, es que el periodismo tiene su raíz en la calle, en ese reportero que llega temprano, que se queda hasta tarde, que insiste, que pregunta, que escucha”, afirmó, al tiempo que reivindicó el trabajo de los reporteros que laboran en condiciones difíciles.

En su discurso, Lucía Alvarado subrayó además el papel del periodismo como vínculo entre el Estado y la ciudadanía. “El periodismo es el puente entre el Estado y la ciudadanía, es quien acerca la información, la explica y la pone al alcance de todos, porque sin información no hay ciudadanía y sin ciudadanía informada no hay democracia plena”, manifestó.

Asimismo, hizo un llamado al respeto y mejores condiciones para el gremio periodístico hondureño, reclamando salarios justos, seguridad y reconocimiento real. “Informar con responsabilidad no debería costarnos estabilidad, seguridad ni dignidad. El periodismo no es un sacrificio silencioso, es un servicio público”, expresó.

La periodista sostuvo que la labor informativa debe valorarse todos los días y no únicamente cuando conviene a determinados sectores. “No somos piezas que se mueven según interese, ni voces que se utilizan cuando resultan útiles, somos personas con criterio, con responsabilidad y con un compromiso real con la verdad”.

"No ha sido fácil, nunca lo ha sido, esta es una profesión que incomoda, que enfrenta presiones, que pone a prueba el carácter y que muchas veces exige más de lo que se ve, pero si algo he aprendido es que el silencio nunca ha sido una opción", afirmó.

Alvarado destacó lo difícil que es luchar contra la desinformación, que es el diario vivir en la actualidad. "Hoy el periodismo enfrenta uno de los momentos más desafiantes: la desinformación circula más rápido que la verdad, la prisa muchas veces le gana al rigor que debe tener una información y no falta quienes quieran influir en lo que se cuenta, pero frente a eso nuestras responsabilidades no cambian. Informar no es repetir, informar es verificar, contrastar, entender y explicar y, cuando toca, también es incomodar".