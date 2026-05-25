Transportistas bloquean carretera del sur; inicia caos en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Desde las 5:20 de la mañana de este lunes 25 de mayo, transportistas de carga pesada iniciaron una toma en la carretera CA-5 Sur, cumpliendo con el anuncio de paralización realizado por el gremio durante el fin de semana.

Los conductores estacionaron rastras y cabezales sobre ambos carriles de la vía, especialmente a la altura del puente de Germania , provocando un congestionamiento vehicular que dejó atrapados a millas de conductores de automóviles, motocicletas y unidades de transporte.

La protesta fue convocada por la Asociación de Transportistas de Carga del Sur (Astracsur), cuyo representante, Juan Carlos Bonilla, confirmó además bloqueos en la carretera Panamericana, específicamente en el desvío hacia Coyolito, así como cierres en el puerto de San Lorenzo y otros puntos estratégicos de la zona sur del país.

Según Bonilla, la manifestación se desarrolla de manera “pacífica y pasiva” y no responde a intereses políticos, sino a demandas relacionadas con el sector transporte.

Entre las principales exigencias del gremio figura la revisión de la tarifa del transporte de carga, la cual -aseguran- no ha sido ajustada desde hace varios años. También reclaman el incumplimiento de acuerdos vinculados a pagos pendientes para los transportistas.

El dirigente agregó que empresas importadoras de cemento se sumaron a la paralización, incrementando el impacto de la protesta en las actividades de carga, distribución y abastecimiento de productos.