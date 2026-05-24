¿Hablar con Ozzy Osbourne? Su familia crea un avatar interactivo para sus fans

Londres, Inglaterra.- Casi 10 meses después de su muerte, Ozzy Osbourne tendrá una nueva forma de existir. Su familia anunció esta semana la creación de un avatar digital interactivo —bautizado Digital Ozzy— capaz de moverse, hablar y responder preguntas con la voz y los gestos del legendario músico británico. El proyecto fue presentado durante la Licensing Expo 2026, celebrada en Las Vegas, en un panel titulado The Enduring Legacy of a Rock Icon and His Family, protagonizado por su esposa Sharon y su hijo Jack Osbourne. Jack explicó que la iniciativa busca capturar lo que describió como el "ADN digital de Ozzy Osbourne, su voz, imagen y movimiento". La empresa responsable de materializar ese ambicioso propósito es Hyperreal, compañía especializada en tecnología de avatares inmersivos con experiencia probada en proyectos similares de alto perfil en la industria del entretenimiento. Según la empresa, su tecnología Digital DNA permitirá que el avatar de Ozzy "tenga conversaciones con los fans y se mueva, hable y responda como lo haría Ozzy". Billboard confirmó que el avatar comenzará a aparecer en unidades Proto Luma —básicamente pantallas interactivas de tamaño real— en Estados Unidos y el Reino Unido a finales del verano de 2026.

La elección de Hyperreal no fue casual ni apresurada. Sharon visitó las instalaciones de Proto Hologram en Van Nuys antes de comprometerse con el proyecto, donde pudo ver de primera mano distintas creaciones de la empresa, entre ellas el avatar interactivo de Stan Lee que sostuvo conversaciones en vivo con fans en la LA Comic-Con de 2025. Incluso ella misma se convirtió en holograma. Esa experiencia directa con la tecnología fue determinante para tomar la decisión. La motivación que mueve a la familia va más allá de la nostalgia. Sharon Osbourne lo resumió con una frase que condensa todo el peso simbólico del proyecto: "Elvis murió hace 50 años, y todo el mundo conoce a Elvis. Yo solo quiero eso para Ozzy". Una declaración que habla tanto del dolor de la pérdida como de la convicción de que la música —y quien la hace— puede trascender la muerte si se le da el vehículo adecuado. Remington Scott, director ejecutivo de Hyperreal, fue enfático al subrayar el carácter ético del proceso: "Cada elemento de este avatar fue construido exclusivamente a partir de material fuente autenticado y aprobado, seleccionado, consensuado y controlado por las personas que más lo amaban. Esta es una actuación en vivo, no un renderizado, y no toma nada que no haya sido entregado voluntariamente". Jack Osbourne fue aún más preciso al describir el nivel de fidelidad que alcanza la recreación. En sus palabras: "Da un poco de miedo lo preciso que es. Él existirá digitalmente tal como es mientras tengamos ordenadores. La tecnología ha avanzado tanto que casi se puede arrastrar y soltar. Podrías grabar una plantilla para un comercial, indicarle a Digital Ozzy lo que quieres que haga en ese comercial y simplemente insertarlo. Es así de simple ahora". Hyperreal tiene en su historial la creación de un avatar digitalmente rejuvenecido de Paul McCartney para un videoclip colaborativo con Beck lanzado en 2021, y el avatar interactivo de Stan Lee para la Los Angeles Comic-Con de 2025. Con Ozzy, el reto es distinto: ya no se trata de mostrar a alguien más joven ni de rendir homenaje puntual en un evento, sino de construir una presencia permanente y conversacional. Ozzy Osbourne falleció el 22 de julio de 2025 a los 76 años, apenas unas semanas después de su última actuación en el concierto benéfico "Back to the Beginning", un evento que reunió a su carrera en un solo escenario como celebración de todo lo que representó.