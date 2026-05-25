¿Qué necesita la represa Patuca III para que vuelva a generar energía?

Tegucigalpa, Honduras.- El sonido de un generador a base de diésel bajo un sol radiante son testigos de la inactividad en una instalación que debería transformar la fuerza del agua en energía.

El descenso del caudal del río Patuca en 280 metros sobre el nivel del mar imposibilita temporalmente la producción energética, pero no se ha limitado el despacho del agua de ese afluente desde la represa que abastece a Olancho.

Nueve días ha estado fuera de servicio la central hidroeléctrica Patuca III, pero con las primeras lluvias del invierno podría retornar a funciones para aportar 77 megavatios y evitar se intensifiquen las fluctuaciones de voltaje (bajones de energía ) o que los apagones impacten sobre la productividad de la zona en el peor de los escenarios.

Mientras tanto las actividades en el embalse que funciona a partir de 2020 se mantienen, particularmente las preventivas.

Un equipo periodístico de EL HERALDO visitó Patuca III para constatar la suspensión de operaciones de la represa, algo recurrente en los dos últimos años debido a las condiciones climatológicas que se traducen en la sequía de los ríos Guayape y Guayambre que forman el cauce principal del río Patuca.

Un punto de control militar resguarda el acceso a la represa que se encuentra restringido y solo es permitido con previa autorización.

Al recorrer casi un kilómetro se llega al monolito de la segunda central hidroeléctrica más grande del país, donde se encuentran las compuertas, grúas y parte de la maquinaria operativa.

A simple vista un par de empleados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) llevaban a cabo su faena en el sitio.

Desde casi el punto más alto del embalse es perceptible el movimiento del agua que fluye por una de las compuertas radiales habilitadas prácticamente a lo mínimo.

Aunque se han recibido y atendido a estudiantes de escuelas y colegios que acuden a excursiones, este rotativo logró realizar un recorrido de principio a fin por Patuca III de la mano del jefe interino de unidad, Nery Díaz.

La estatal eléctrica comunicó que la noche del 17 de mayo pasado iba a quedar suspendida la operación de la referida represa a causa de los bajos niveles de aporte de agua, situación que condiciona la capacidad de rotación de las máquinas generadoras de energía eléctrica.