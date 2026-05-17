Olancho enfrentará apagones tras suspensión temporal de operaciones en Patuca III

Tegucigalpa, Honduras.- La Central Hidroeléctrica Patuca III suspenderá temporalmente sus operaciones a partir de la noche de este domingo 17 de mayo debido a los bajos niveles de agua en el embalse, informó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en un comunicado conjunto con la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Seguridad. La medida afectará principalmente al departamento de Olancho y zonas aledañas, donde la hidroeléctrica representa una de las principales fuentes de abastecimiento energético. Según las autoridades, el embalse alcanzará el nivel mínimo permitido para operar, fijado en 280 metros sobre el nivel del mar. La estatal eléctrica explicó que la reducción en los aportes de agua limita la capacidad de rotación de las máquinas generadoras, haciendo imposible mantener el funcionamiento normal de la central bajo los parámetros técnicos y de seguridad establecidos.

De acuerdo con la ENEE, esta problemática es consecuencia de la temporada seca que afecta al país y podría extenderse hasta la llegada de las primeras lluvias de invierno, previstas por Copeco y Cenaos para finales de mayo. Las autoridades estiman que la paralización de la generación hidroeléctrica podría mantenerse entre una semana y 20 días, dependiendo de la recuperación de los niveles del embalse una vez comiencen las precipitaciones en la región oriental del país. Mientras Patuca III permanezca fuera de servicio, la ENEE recurrirá a la generación térmica instalada en el municipio de Juticalpa con el objetivo de mantener el suministro eléctrico y reducir posibles afectaciones en la calidad del servicio para los habitantes de Olancho.