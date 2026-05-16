¡A oscuras este domingo! Vea las zonas de Honduras que sufrirán cortes de energía

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes de energía programados para este domingo 17 de mayo en barrios y colonias de los municipios del Distrito Central, Juticalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. De acuerdo con el comunicado de la empresa energética, la interrupción de este servicio se deberá a trabajos de mantenimiento general en algunos circuitos, construcción de líneas y cambio de aislamiento dañado y de poste en otros circuitos.

A continuación el listado de lugares que no contarán con luz por un lapso de varias horas:

Distrito Central, Francisco Morazán: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Parte del Cerro Juana Laínez, SERNA, Parque de Pelota Lempira Reyna, El Birichiche, colonia Miramontes, colonia Elvel, Elvel School y zonas aledañas. Parte de la colonia Miramontes, colonia Humuya, Universidad José Cecilio del Valle, Hospital DIME, Dinaf, CEUTEC Prado, England School, Plaza Gabriela, Plaza Premier y zonas aledañas.Motivo: Construcción de la línea de transmisión L559 (MFL-LNZ) De 8:00 a.m. a 4:00 en: Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Relaciones Exteriores, Hotel LQ, Residencial Fuentes de Miraflores, Colegio Médico, Teletón, Universidad Pedagógica Nacional y zonas aledañas, según anunció la ENEE.

Juticalpa, Olancho: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

El corte abarca prácticamente toda la ciudad: Estadio Juan Ramón Brevé, Banco de Occidente, Hospital San Francisco, Centro Médico Las Mercedes, Hospital Trochéz, Hondutel, Mall Premier Juticalpa, AGAO, Hotel Boquerón, Región Sanitaria, Granja Penal, Centro Médico Olanchano, residencial Florida. Asimismo, en la Alcaldía Municipal, barrios De Jesús, Belén, Buenos Aires, El Campo, Coyotepe, Tulin, oficinas de la ENEE, SANAA, colonia El Recreo, colonia El Edén, colonia Miguel Barahona, barrio San Rafael, Sabaneta, 115 Brigada, residencial El Roble, colonia La Ceibita, barrio El Centro, barrio Las Flores, La Vega, Panuaya, Zuncuyapa, El Rincón, Casas Viejas, Las Trojes, El Ojustal, La Yuca y zonas aledañas.

San Pedro Sula, Cortés: de 9:00 a.m. a 5:00

Barrio Río de Piedras (sector este) y barrio Suyapa (sector oeste)

La Ceiba, Atlántida: de 7:00 a.m.