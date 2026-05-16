Capturan a “La China”, integrante de la MS-13, con cargamento de cigarrillos de contrabando

Tegucigalpa, Honduras.-Una mujer integrante activa de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13), fue arrestada por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), en la colonia Las Mercedes en Comayagüela, acusada del delito de contrabando en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras. La operación fue realizada mediante allanamiento y ejecutada por los investigadores de la Dipampco, quiénes le seguían la pista a la fémina, luego de varias denuncias recibidas que en esa vivienda la utilizaban para almacenar producto de contrabando.

La detenida fue identificada como Ibis Ibucane Midence Madrid, de 50 años de edad, originaria de Tegucigalpa y residente en la colonia Las Mercedes de Comayagüela y conocida como “La China” dentro de la organización delincuencial. De acuerdo con las investigaciones realizadas por los equipos policiales, “La China” tendría vínculos directos con actividades ilícitas relacionadas al contrabando de productos, generando millonarias pérdidas económicas al Estado y beneficios económico para la estructura criminal a la que pertenece. Durante la operación, los agentes decomisaron 97 cajas de cigarrillos marca Modern, valoradas aproximadamente en más de dos millones de lempiras, las cuales presuntamente ingresaron al país de manera ilegal.