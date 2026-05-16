Capturan a “La China”, integrante de la MS-13, con cargamento de cigarrillos de contrabando

Tegucigalpa, Honduras.-Una mujer integrante activa de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13), fue arrestada por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), en la colonia Las Mercedes en Comayagüela, acusada del delito de contrabando en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
La operación fue realizada mediante allanamiento y ejecutada por los investigadores de la Dipampco, quiénes le seguían la pista a la fémina, luego de varias denuncias recibidas que en esa vivienda la utilizaban para almacenar producto de contrabando.
La detenida fue identificada como Ibis Ibucane Midence Madrid, de 50 años de edad, originaria de Tegucigalpa y residente en la colonia Las Mercedes de Comayagüela y conocida como “La China” dentro de la organización delincuencial.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por los equipos policiales, “La China” tendría vínculos directos con actividades ilícitas relacionadas al contrabando de productos, generando millonarias pérdidas económicas al Estado y beneficios económico para la estructura criminal a la que pertenece.
Durante la operación, los agentes decomisaron 97 cajas de cigarrillos marca Modern, valoradas aproximadamente en más de dos millones de lempiras, las cuales presuntamente ingresaron al país de manera ilegal.
Según los agentes de investigación de la Dipampco, la captura representa un importante golpe para la MS-13, ya que la detenida presuntamente mantenía participación en actividades de contrabando que servían como fuente de financiamiento para la organización criminal.
Las autoridades informaron que la sospechosa fue remitida a la Fiscalía correspondiente para continuar con el proceso legal por suponerla responsable del delito de contrabando en perjuicio del Estado de Honduras.
La Dipampco reiteró que continuará ejecutando operaciones orientadas a debilitar las redes económicas y logísticas utilizadas por grupos criminales para sostener sus actividades ilícitas en el país.
Las acciones operativas a nivel nacional están dirigidas especialmente a organizaciones delincuenciales vinculadas a delitos como: extorsión, tráfico de drogas, contrabando y otros ilícitos que afectan la seguridad y la economía del país.