Diputado plantea reactivar ley de educación vial ante aumento de accidentes de motocicleta

Tegucigalpa, Honduras.-El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Óscar Márquez, anunció que la próxima semana presentará una moción ante el Congreso Nacional para que la Secretaría de Educación y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) implementen de manera obligatoria la clase de educación vial en los centros educativos del país.
El parlamentario explicó que esta iniciativa busca poner en marcha un proyecto que ya fue aprobado por unanimidad en el Congreso Nacional durante el periodo legislativo anterior, pero que hasta la fecha no ha sido ejecutado por las instituciones responsables.
"En el periodo pasado, en el decreto 2024 se aprobó por unanimidad un proyecto en el pleno del Congreso, pero desgraciadamente no se está poniendo en práctica, y la moción va encaminada a que la Secretaría de Educación, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte puedan reunirse y se asignen los fondos correspondientes para que los niños de noveno grado tengan como requisito cursar la asignatura para poder graduarse", apuntó el parlamentario.
Márquez detalló que la propuesta contempla que los estudiantes deban aprobar la materia como requisito para obtener su título académico, con el propósito de fortalecer la formación vial desde temprana edad y reducir los accidentes de tránsito, especialmente aquellos relacionados con motociclistas.
DE INTERÉS: Que cada viaje tenga un regreso seguro. Usa casco certificado y conduce con precaución
"Mi intención es hacer que los colegios y las escuelas eduquen de manera obligatoria a los jóvenes para que tengan conocimiento y puedan tomar decisiones antes de manejar una motocicleta", argumentó el legislador del centro del país.
El congresista lamentó que la normativa aprobada no haya sido implementada y calificó como una emergencia la creciente incidencia de accidentes viales, a la que describió como una “pandemia” que afecta principalmente a jóvenes conductores.
Asimismo, adelantó que la moción solicitará un informe detallado a la Secretaría de Educación y a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte sobre las razones por las cuales no se ha ejecutado el proyecto aprobado, además de establecer un plazo para que ambas instituciones coordinen su puesta en marcha.
"La única forma de evitar el problema es que de manera obligatoria se implemente la materia de educación vial en los colegios a través de la Dirección Nacional de Transporte para que los jóvenes", enfatizó Márquez, quien insistió en que la medida busca prevenir que más jóvenes pierdan la vida en accidentes de motocicleta.