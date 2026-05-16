Diputado plantea reactivar ley de educación vial ante aumento de accidentes de motocicleta

Tegucigalpa, Honduras.-El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Óscar Márquez, anunció que la próxima semana presentará una moción ante el Congreso Nacional para que la Secretaría de Educación y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) implementen de manera obligatoria la clase de educación vial en los centros educativos del país.

El parlamentario explicó que esta iniciativa busca poner en marcha un proyecto que ya fue aprobado por unanimidad en el Congreso Nacional durante el periodo legislativo anterior, pero que hasta la fecha no ha sido ejecutado por las instituciones responsables.

"En el periodo pasado, en el decreto 2024 se aprobó por unanimidad un proyecto en el pleno del Congreso, pero desgraciadamente no se está poniendo en práctica, y la moción va encaminada a que la Secretaría de Educación, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte puedan reunirse y se asignen los fondos correspondientes para que los niños de noveno grado tengan como requisito cursar la asignatura para poder graduarse", apuntó el parlamentario.