Fiscalía: Testigo y pericias vinculan a Adán Fúnez con crimen de Juan López

Fiscalía presentó audios de testigo protegido y extracciones telefónicas en audiencia contra Adán Fúnez por el asesinato del ambientalista Juan López. Exalcalde y otros dos acusados seguirán en prisión

  • Actualizado: 16 de mayo de 2026 a las 10:22
Pobladores de Tocoa llegaron al Palacio de Justicia de San Pedro Sula para exigir justicia por el asesinato del ambientalista Juan López, en el inicio de la audiencia inicial contra los acusados.

San Pedro Sula, Honduras.- Intervenciones telefónicas, extracciones de información de celulares y testimonios protegidos forman parte de las pruebas periciales que el Ministerio Público presentó en la audiencia inicial contra el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, y otros dos acusados por el asesinato del ambientalista Juan Antonio López.

La Fiscalía evacuó unas 15 pruebas durante la audiencia desarrollada el viernes 15 de mayo en el Palacio de Justicia de San Pedro Sula, con el objetivo de solicitar auto de formal procesamiento con prisión preventiva para Fúnez, así como para Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, los tres son señalados como autores intelectuales del crimen y fueron capturados el pasado 12 de mayo en distintos sectores de Tocoa, Colón.

La audiencia se extendió hasta horas de la madrugada de este sábado, resolviendo el juez dictar auto de formal procesamiento con prisión preventiva, por lo que los tres acusados seguirán en la cárcel.

Entre las primeras pruebas presentadas por la Fiscalía figuraron audios con la declaración anticipada del testigo protegido identificado como CCC-2024, según constató EL HERALDO Plus.

En su declaración, el testigo aseguró que en agosto de 2024 observó a Juan Ángel Ramos Gallegos mostrar fotografías del ambientalista a Óscar Alexis Guardado Alvarenga, señalado por las autoridades como el presunto autor material del asesinato ocurrido el 14 de septiembre de 2024.

CCC-2024 relató además que, durante una visita a la vivienda de Guardado Alvarenga, escuchó una conversación en la que se hablaba de un ofrecimiento económico para asesinar al defensor ambiental.

Según el testimonio presentado ante el juez, Adán Fúnez habría financiado el crimen con un monto de 200 mil lempiras.

El testigo indicó que el dinero sería repartido entre tres personas, quienes recibirían 60 mil lempiras cada una, de acuerdo con la declaración anticipada rendida en abril de este año.

El sacerdote jesuita Ismael Moreno, una de las voces más críticas y constantes en la exigencia de justicia por el asesinato de Juan López, acudió a la audiencia inicial.

Papel en el asesinato de López

La Fiscalía indica que Guardado Alvarenga era el colaborador más cercano de Ramos Gallegos, brindándole apoyo en actividades ilegales.

Los fiscales, ante el juez, sostuvieron que las pruebas presentadas serán suficientes para demostrar que Fúnez, Ramos Gallegos y Méndez se comunicaron vía telefónica con Guardado Alvarenga. Este último ha sido identificado como el sicario ambientalista que disparó contra López, cuando este acababa de abordar su vehículo tras salir de una actividad religiosa en una iglesia de Tocoa.

Además de la declaración de un testigo protegido, los fiscales también planean presentar intervenciones telefónicas, así como información extraída de algunos teléfonos móviles para demostrar la relación que mantuvieron con las personas señaladas directamente como autores materiales.

Con las ubicaciones de los celulares comprobarán que los imputados estuvieron en los lugares que señala el testigo protegido.

Como parte de la pericia documental, se presentarán constancias de trabajo de Méndez desde 2014 hasta 2019, donde se le consigna como director de Infraestructura de la municipalidad de Tocoa. En aquel entonces, la municipalidad estaba bajo la dirección de Fúnez, quien también es investigado por acciones irregulares durante el desarrollo de proyectos durante su gestión.

También se exhibirá un video en el que el exalcalde Fúnez se encuentra en una reunión con algunos políticos y narcotraficantes, negociando la entrega de dinero. Fúnez fue objeto de polémica tras aparecer en un narcovideo relacionado con el exdiputado Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya.

La divulgación de este material llevó a que el propio López exigiera la renuncia de Fúnez de la municipalidad de Tocoa, días antes de que se registrara su asesinato. López era conocido por su lucha ambiental y su férrea oposición a varios proyectos aprobados por el exedil.

Defensa contra testigo protegido

Los abogados defensores planean presentar constancias por lectura para demostrar el arraigo de los tres imputados, así como documentos de negocios que certifiquen que son propietarios de empresas legalmente establecidas.

Los abogados rechazaron el requerimiento fiscal argumentando que se basaron en un testigo protegido que no se presentó en la audiencia inicial. Solo tuvieron la oportunidad de escuchar su declaración sin la posibilidad de hacer preguntas y verificar si realmente estuvo en los lugares donde aseguró que escuchó conversaciones que incriminan a sus defendidos.

De acuerdo con la acusación, Guardado Alvarenga colaboró con Lenín Adonis Cruz Munguía y Daniel Antonio Juárez Torres. Se encontraron la mañana del 14 de septiembre de 2024, cuando le entregaron la motocicleta con la que habían recorrido días antes la vivienda del ambientalista, la iglesia donde servía y otros lugares que solía visitar.

Las diligencias permitieron a los investigadores identificar a Guardado Alvarenga como la persona que, antes del asesinato, había conseguido una motocicleta azul de marca Yamaha, modelo XTZ-125E. Fue con este vehículo con el que llegó y, posteriormente, huyó del lugar del hecho.

Como evidencias de estas afirmaciones, en la audiencia también se presentarán videos de cámaras de seguridad en los que se observa la reunión de los perpetradores, así como el momento en que el sujeto en la motocicleta con un casco azul llega al lugar del crimen y dispara al ambientalista.

Los tres implicados fueron arrestados en octubre de 2024 y su juicio oral y público ya está programado del 15 al 26 de junio. La Fiscalía de Delitos Contra la Vida presentará las pruebas, aunque algunos de los imputados han solicitado durante el proceso penal someterse a procesos abreviados para lograr reducir sus condenas.

NOTA: Este artículo fue revisado y aprobado por un editor con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial.

EL HERALDO Plus es el equipo encargado de las investigaciones periodísticas, análisis de datos y trabajos interactivos. Se omiten nombres por protección.

Ver más