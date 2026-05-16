Fiscalía: Testigo y pericias vinculan a Adán Fúnez con crimen de Juan López

La Fiscalía indica que Guardado Alvarenga era el colaborador más cercano de Ramos Gallegos, brindándole apoyo en actividades ilegales.Los fiscales, ante el juez, sostuvieron que las pruebas presentadas serán suficientes para demostrar que Fúnez, Ramos Gallegos y Méndez se comunicaron vía telefónica con Guardado Alvarenga. Este último ha sido identificado como el sicario ambientalista que disparó contra López, cuando este acababa de abordar su vehículo tras salir de una actividad religiosa en una iglesia de Tocoa.Además de la declaración de un testigo protegido, los fiscales también planean presentar intervenciones telefónicas, así como <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/vaciado-telefonica-buscan-autores-intelectuales-crimen-juan-lopez-EB26058950" target="_blank">información extraída de algunos teléfonos móviles</a> para demostrar la relación que mantuvieron con las personas señaladas directamente como autores materiales.Con las ubicaciones de los celulares comprobarán que los imputados estuvieron en los lugares que señala el testigo protegido.