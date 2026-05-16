Prisión preventiva para exalcalde Adán Fúnez y coacusados por el crimen de Juan López

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> El <b>Poder Judicial</b> informó este sábado 16 de mayo, que un juez dictó auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva contra el exalcalde de Tocoa, Colón, <b>Adán Fúnez Martínez</b>, por el asesinato del líder ambientalista <b>Juan López</b>, ocurrido en septiembre de 2024.La determinación no solo abarcó al exjefe municipal, sino también a los coacusados. El Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción “dictó auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva” para el exfuncionario Adán Fúnez, <b>Juan Ángel Ramos </b>y <b>Héctor Eduardo Méndez</b>, tras concluir la audiencia inicial que comenzó el viernes, indicó el Poder Judicial.