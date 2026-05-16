¿A cuánto ascendió la clientela de la ENEE al primer trimestre de 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- Sin importar las pérdidas operativas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la clientela sigue creciendo y supera los 2.1 millones de usuarios.

EL HERALDO constató con datos oficiales que en el sistema de la estatal eléctrica se contabilizaron 2,174,787 abonados al primer trimestre de 2026.

Al comparar esta cantidad de usuarios con marzo de 2025 cuando se reportaron 2,130,008 clientes refleja un crecimiento interanual de 44,779 consumidores nuevos.

El organismo autónomo sumó 2,177,414 clientes al cierre del año pasado que implicó que hubo una reducción de 2,627 usuarios respecto al tercer mes de 2026.