¿A cuánto ascendió la clientela de la ENEE al primer trimestre de 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- Sin importar las pérdidas operativas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la clientela sigue creciendo y supera los 2.1 millones de usuarios.
EL HERALDO constató con datos oficiales que en el sistema de la estatal eléctrica se contabilizaron 2,174,787 abonados al primer trimestre de 2026.
Al comparar esta cantidad de usuarios con marzo de 2025 cuando se reportaron 2,130,008 clientes refleja un crecimiento interanual de 44,779 consumidores nuevos.
El organismo autónomo sumó 2,177,414 clientes al cierre del año pasado que implicó que hubo una reducción de 2,627 usuarios respecto al tercer mes de 2026.
Sectores de consumo
Del sector residencial son el 92.1% de los consumidores equivalente a 2,002,972 que en marzo de 2025 alcanzaron 1,963,460 clientes, una variación 39,512 abonados.
A 149,492 se elevaron los usuarios del área comercial equivalente al 6.9%.
La clientela del gobierno pasó de 13,363 a 14,983, es decir un alza interanual de 1,620 abonados.
A diferencia de estos tres sectores en otros disminuyeron los consumidores de la ENEE.
En el área autónoma la caída fue de 67 abonados para contabilizarse 1,749.
Los clientes del sector municipal llegaron a 4,387, es decir un descenso de 52 abonados en relación a marzo de 2025.
A nivel industrial se registraron 24 usuarios menos y totalizaron los 1,204.