¿Quiénes serán más afectados con cambio en pago de factura eléctrica?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) volvió al esquema de 15 días para el pago de la factura por servicio, pero en las actuales circunstancias implica un impacto con mayor énfasis para cierta clientela de la estatal. Así lo consideraron analistas consultados por EL HERALDO, quienes coincidieron que los más afectados con la determinación vigente a partir de mayo serán los abonados con menores ingresos, incluyendo las microempresas. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) aprobó el acuerdo 26-2026 con el que se modifica el artículo 66 del Reglamento del Servicio Eléctrico de Distribución, estableciendo que el plazo para el pago de la factura eléctrica no será menor a 15 días contados a partir de la fecha de entrega de la factura. Previo a las pasadas elecciones generales y por medio del acuerdo CREE 099-2025 se amplió hasta 28 días este término para cumplir con las obligaciones contraídas con la estatal eléctrica, sin embargo, se argumentó que el cambio que vuelve a dejar el lapso antes fijado respondió a un análisis regulatorio que tomó en cuenta tanto la sostenibilidad financiera del sector como la realidad operativa del Sistema Interconectado Nacional (SIN). De 10.49% fue el incremento autorizado a la tarifa eléctrica para mayo, junio y julio de este año, por lo que el precio promedio del kilovatio hora pasó a 5.32 lempiras, una variación de 51 centavos.

Consideraciones

“Ante esta situación hay que tomar en consideración que la mayoría de los consumidores estiman sus gastos en base a un ingreso mensual que generalmente lo tienen disponible en los últimos días de cada mes y es de aquí de donde reservan el dinero para pagar este servicio”, mencionó a este rotativo la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo. Explicó que “al tener que realizar el pago 15 días después de recibir el recibo correspondiente generará más gastos en la población en general y afectará más a la de más bajos ingresos, ya que además del costo del servicio tendrán que pagar por la re instalación del mismo, reduciendo aún más el ingreso disponible de los hogares”. Tanto las personas naturales, micro y pequeños empresarios, emprendedores, receptores de remesas como todos los que reciban dinero en forma mensual serán los más perjudicados con esta medida al grado que tendrían que obtener algún tipo de financiamiento que les generaría un gasto adicional por intereses, sostuvo la experta en materia económica.

Efecto dominó