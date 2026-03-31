Anuncian nuevo aumento a la tarifa de la energía eléctrica en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Por segundo trimestre los abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) pagarán más por el servicio prestado.

La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) oficializó este martes el ajuste a la tarifa vigente del 1 de abril al próximo 30 de junio.

De 10.49% será el alza al costo base de generación equivalente a 51 centavos que se verá reflejado en la factura mensual.

Un incremento de 19 centavos al pliego tarifario se determinó de enero a marzo pasado, es decir 4.11%, por lo que el valor promedio alcanzó los 4.81 lempiras.

No obstante, la CREE señaló que un 10.37% debió ascender el costo real tarifario, sin embargo, para no afectar la demanda y proteger la economía de los hogares fueron aprobados 25.5 millones de dólares por la pasada administración pública.