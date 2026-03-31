Anuncian nuevo aumento a la tarifa de la energía eléctrica en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Por segundo trimestre los abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) pagarán más por el servicio prestado.
La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) oficializó este martes el ajuste a la tarifa vigente del 1 de abril al próximo 30 de junio.
De 10.49% será el alza al costo base de generación equivalente a 51 centavos que se verá reflejado en la factura mensual.
Un incremento de 19 centavos al pliego tarifario se determinó de enero a marzo pasado, es decir 4.11%, por lo que el valor promedio alcanzó los 4.81 lempiras.
No obstante, la CREE señaló que un 10.37% debió ascender el costo real tarifario, sin embargo, para no afectar la demanda y proteger la economía de los hogares fueron aprobados 25.5 millones de dólares por la pasada administración pública.
Subsidio
En febrero del presente año, Eduardo Oviedo, ministro de Energía, anunció que se revisaría el subsidio a la energía que implementó el gobierno de Xiomara Castro para focalizarlo mejor.
Dicho subsidio establece que los hogares con un consumo mensual igual o inferior a 150 kilovatios hora (kWh) no pagan por el servicio de energía eléctrica.
“Por el momento el subsidio se autorizó tres meses más y hay que revisar porque creemos que el subsidio va dirigido a otras personas que no deberían tenerlo”.
Oviedo apuntó en ese momento que “hay un subsidio del 2017 que cubre 100 mil personas y ese sí está bien analizado en la parte socioeconómica, dirigido exactamente a los beneficiarios, mientras que con el subsidio actual muchas personas lo reciben y no entran, necesitamos un análisis más detallado”.