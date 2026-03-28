¿Cuánto aumentarán los combustibles este lunes en el Distrito Central?

Tegucigalpa, Honduras.- Severos aumentos de precios registrarán los combustibles en el mercado hondureño a partir de las 6:00 de la mañana de este lunes 30 de marzo, lo que se explica por los incrementos de los refinados en el mercado internacional. De acuerdo con la estructura de precios aprobada por la Secretaría de Energía (Sen), los incrementos oscilarán entre 5.72 y 13.82 lempiras por galón de gasolinas, diésel y querosina en las estaciones de servicio de la capital de la República. El gas licuado vehicular aumentará 1.60 lempiras el galón.

Para San Pedro Sula, los aumentos rondarán entre 5.28 y 13.27 lempiras para las gasolinas, diésel y queroseno por galón, mientras que el gas licuado vehicular subirá L1.60. Otro factor que tiene un leve impacto en los precios en bomba es la devaluación del lempira ante el dólar en la subasta de divisas del Banco Central de Honduras (BCH).

Nuevos precios

La gasolina superior de 95 octanos subirá 6.80 lempiras el galón en las estaciones de servicio de la capital de la República; el nuevo precio será de L127.48, su costo vigente es de L120.68. En cuanto a la gasolina regular el nuevo precio autorizado por la Sen es de 112.07 lempiras el galón, con un alza de L5.72. El precio actual de este refinado, el que cuenta con un subsidio de 50% semanal, es de L106.35. Para el diésel el ajuste es mayor con 9.83 lempiras el galón y, por ende, los capitalinos pagarán L118.09 a partir de las 6:00 de la mañana de este lunes. El precio vigente de carburante es de 108.26 lempiras y cuenta con un subsidio de 50%.