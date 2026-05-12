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Honduras suma 133 casos de tos ferina y 10 muertes de menores en 2026

Honduras acumula en los primeros cuatro meses del 2026 un total de 133 personas contagiadas y 10 fallecidos; mientras que en 2025 se registraron 114 casos

  • Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 11:10
Honduras suma 133 casos de tos ferina y 10 muertes de menores en 2026

Las autoridades llaman a los padres de familia a llevar a sus hijos menores de cinco años a vacunar.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) llamó a la población a fortalecer la vacunación de embarazadas y menores de edad para prevenir más casos graves y fallecimientos por tos ferina.

Hommer Mejía, jefe de Vigilancia de la Salud, informó que Honduras actualmente registra 133 casos confirmados de esta enfermedad que es altamente contagiosa.

Lamentablemente se reportan 10 decesos de menores por tos ferina; por lo que las autoridades llaman a las madres a vacunar a sus hijos menores de cinco años.

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"De esos 10 fallecimientos, siete corresponden a menores de 30 días de nacidos y tres a bebés de tres meses de edad, son muertes totalmente prevenibles porque existe la vacuna", expresó Mejía.

El número de casos que se registran a la fecha muestran un incremento de 16.6% en comparación con los acumulados durante todo el 2025 (114 casos).

De acuerdo a expertos este año los casos están en incremento debido a que la población no esta demandando de la vacuna que protege contra la enfermedad.

Y es que según datos del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) en el primer trimestre del 2026 en ninguna de las 20 regiones sanitarias del país se logró alcanzar el 24% de cobertura de vacunación.

Odalis García, jefa del PAI, informó a EL HERALDO que el porcentaje al que se llegó en los primeros tres meses del 2026 fue de entre 15% y 18%.

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En ese sentido, las autoridades sanitarias recomiendan a las embarazadas aplicarse la vacuna entre las 26 y 37 semanas de gestación, con el propósito de protegerse ellas y los recién nacidos durante sus primeros dos meses de vida.

Advirtieron que en esa etapa es cuando los bebés son más vulnerables a complicaciones graves por esta enfermedad bacteriana que afecta al tracto respiratorio.

"El compromiso de los padres, encargados y embarazadas es fundamental para evitar más muertes; estas pérdidas pudieron haberse evitado mediante la vacunación oportuna", señaló Mejía.

En varios de los municipios la jornada nacional de vacunación ya inició, por lo que las autoridades aseguraron que las vacunas se mantienen disponibles en los establecimientos de salud del país.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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