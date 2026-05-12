Honduras suma 133 casos de tos ferina y 10 muertes de menores en 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) llamó a la población a fortalecer la vacunación de embarazadas y menores de edad para prevenir más casos graves y fallecimientos por tos ferina. Hommer Mejía, jefe de Vigilancia de la Salud, informó que Honduras actualmente registra 133 casos confirmados de esta enfermedad que es altamente contagiosa. Lamentablemente se reportan 10 decesos de menores por tos ferina; por lo que las autoridades llaman a las madres a vacunar a sus hijos menores de cinco años.

"De esos 10 fallecimientos, siete corresponden a menores de 30 días de nacidos y tres a bebés de tres meses de edad, son muertes totalmente prevenibles porque existe la vacuna", expresó Mejía. El número de casos que se registran a la fecha muestran un incremento de 16.6% en comparación con los acumulados durante todo el 2025 (114 casos). De acuerdo a expertos este año los casos están en incremento debido a que la población no esta demandando de la vacuna que protege contra la enfermedad. Y es que según datos del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) en el primer trimestre del 2026 en ninguna de las 20 regiones sanitarias del país se logró alcanzar el 24% de cobertura de vacunación. Odalis García, jefa del PAI, informó a EL HERALDO que el porcentaje al que se llegó en los primeros tres meses del 2026 fue de entre 15% y 18%.