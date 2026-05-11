Salud llama a la población a no bajar la guardia y eliminar los criaderos del dengue

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población a no bajar la guardia frente al dengue, enfermedad que cada año representa un riesgo para la salud pública en el país. Si bien los casos de esta enfermedad, provocada por la picadura del zancudo transmisor Aedes aegypti se han reducido a más de la mitad en comparación con el mismo período del año pasado, el virus sigue circulando y requiere acciones preventivas constantes por parte de la población. Hasta la semana epidemiológica 18 (del 3 al 9 de mayo) la Unidad de Vigilancia de la Salud reporta que el país acumula un total de 3,035 casos de dengue.

De estos, 2,285 corresponden a dengue sin signos de alarma, 698 presentan signos de peligro y 52 han sido clasificados como dengue grave, detalló el jefe de la unidad, Hommer Mejía. "En este momento, comparando el mismo periodo de tiempo del año anterior, hemos tenido una reducción del 50% de los casos", dijo. En 2025, a la semana epidemiológica 18, Honduras reportaba 6,309 casos; es decir, que este año la cifra representa el 48% de reducción. "Estamos en una zona de seguridad, es decir, que todo todavía no hemos llegado a zona de alarma, pero es muy importante que la población hondureña haga su labor en sus viviendas eliminando los criaderos potenciales de zancudo", advirtió el epidemiólogo. El especialista explicó que en el país circula el serotipo 3 del virus, uno de los que está asociado a formas más graves de la enfermedad, por lo que es clave la detección temprana de síntomas. Mejía alertó a la población que al presentar síntomas como fiebre; dolor en los ojos; de cabeza; malestar en las extremidades; dolor abdominal; náuseas; vómitos acudir de inmediato a un centro de salud.