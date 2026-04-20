Honduras concentra más del 25% de los casos de dengue en la región centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.- Centroamérica enfrenta este año un repunte sostenido de casos de dengue, y Honduras figura como uno de los países más impactados por esta enfermedad, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Con un acumulado de 2,284 casos sospechosos este año, el país se encuentra en segundo lugar con más casos de la enfermedad vectorial, por debajo de Panamá, que contabiliza 2,525 contagios. En total, la región centroamericana suma 9,024 casos de dengue hasta la semana epidemiológica 13 (del 29 de marzo al 4 de abril), de los cuales el 25.3% corresponden a Honduras, evidenciando la situación del país en la regional.

Detrás de Honduras se ubica Guatemala con 2,024 casos, seguida por El Salvador con 1,479 contagios y Costa Rica con 712 casos, lo que refleja una alta concentración de la enfermedad en el istmo. Aunque hasta la fecha no se reportan muertes en el país asociadas al dengue, las autoridades sanitarias advierten que el incremento de casos y la presencia de cuadros graves podrían generar complicaciones si no se fortalecen las medidas de control. Según los datos oficiales, Honduras ha confirmado mediante pruebas de laboratorio 63 casos, de los cuales 27 corresponden a dengue grave, una cifra que genera preocupación en el sistema de salud. En ese sentido, la Secretaría de Salud (Sesal) ha venido alertando sobre un incremento progresivo de contagios desde inicios de año, con una tendencia al alza que se ha mantenido durante las últimas semanas. Pese al incremento actual, la incidencia sigue siendo menor en comparación con el mismo período de 2025, cuando se registraban 4,387 casos, lo que indica una reducción relativa interanual. Las zonas más afectadas incluyen áreas urbanas densamente pobladas como el Distrito Central y el norte del país, donde factores como las lluvias, el almacenamiento de agua y las altas temperaturas favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti. De acuerdo a datos del Hospital Escuela, este año se han atendido unas 104 personas por sospechas de dengue, de las cuales 70 fueron atendidas de manera ambulatoria; el resto permanecieron hospitalizadas.