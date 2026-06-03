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Edwin Rodríguez advierte a Argentina y elige su favorita para ganar el Mundial 2026

El mediocampista del Olimpia es uno de los jugadores experimentados en la Bicolor y explica el rol que deberá cumplir en el equipo

  • Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 16:02
Edwin Rodríguez advierte a Argentina y elige su favorita para ganar el Mundial 2026

Rodríguez fue uno de los dos elegidos para hablar en conferencia de prensa.

Foto: Mauricio Ayala / EL HERALDO.

Houston, Estados Unidos.- El mediocampista de la Selección de Honduras, Edwin Rodríguez, está motivado con seguir siendo parte de la Bicolor y se motiva de saber que enfrentará a los últimos campeones del mundo: Argentina.

El olimpista dice que junto con los jugadores de experiencia deben de arropar a los jóvenes que vienen surgiendo. Habló del nuevo rol que tendrá y lo que le piden los entrenadores españoles en su puesto de creativo.

Se refirió a la salida de José Mario Pinto del Olimpia y habló de las cuatro selecciones que apoyará en la Copa del Mundo tras ver el Mundial por TV tras no asistir con Honduras.

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Conferencia de Edwin Rodríguez

Importancia de la concentración con José Francisco Molina: "Es algo muy importante lo que está haciendo el cuerpo técnico, que esté cerca del jugador, se hablan cosas personales, de cómo mejorar. Estas concentraciones ayuda al grupo, a los entrenadores a entender e ir trabajando en lo que uno puede mejorar"

Lo que está por mejorar: "La posición en la que estoy, tiene que ser más intensos, me han dado algunas cosas de cómo mejorar y me piden ser más intenso a la hora de tener la pelota y al no tenerla. Lo estamos trabajando".

Sus compañeros jóvenes en la Bicolor: "Es un grupo muy joven porque los de experiencia son jóvenes de edad y es bueno tener ese ambiente, darles la bienvenida a los que vienen por primera vez, aconsejarlos, y nosotros tomar las cosas positivas que traen".

Así mira el duelo ante Argentina: "Es un partido que será difícil porque nos enfrentamos a la campeona del mundo que no cambió nada en esta última eliminatoria, es la misma convocatoria, nosotros somos una Selección que viene en construcción, con entrenador nuevo que viene acoplando a nueva metodología; será difícil, pero es fútbol y sabemos que pueden pasar tres resultados; nosotros nunca pensamos que nos vamos a entregar, podemos competir y hacer las cosas bien para llevarnos un resultado que nos deje tranquilos. Daremos lo mejor de nosotros, buscar un buen resultado y competir"

Nuevo Proceso y la pelea por un puesto: "Cada comienzo trae una ilusión, se tiene que ver una idea del profesor, sabemos que es una selección diferente a la que veníamos viendo, le está dando oportunidad a los jóvenes y todos tenemos esa posibilidad, nadie tiene un puesto asegurado y esto lo pone a uno con más energía a darlo todo en el entrenamiento para esperar el sábado a ver si salimos".

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Nuevo rol en la Bicolor: "Lo tomo bien, el pasado fue un proceso donde fui de los más jóvenes y de los que jugó, no nos posó como hubiésemos querido, ir al Mundial, pero la experiencia y ayudar a los más jóvenes. Nunca bajar los brazos, nosotros ser ese jugador que va hacia arriba, ayudar a todos, también los compañeros toman este rol. Este es un grupo sano que va creciendo tanto en lo grupal como futbolístico y más adelante vamos a ver resultados".

Salida de José Mario Pinto del Olimpia: "No tengo nada qué decir, Pinto ya es un jugador maduro para tomar las decisiones que tomó, que le vaya muy bien en su nuevo equipo".

Recuperado físicamente: "Me siento muy bien, terminé el torneo jugando todos los partidos, jugando siete partidos en menos de un mes, fue difícil pero terminé muy bien, llegó muy bien a esta semana de trabajo con la Selección Nacional. Me siento bien, fuerte, con energía y poder ayudar al grupo".

Selección favorita en el Mundial: "Tengo cuatro candidatas, Argentina, Francia, España y Portugal que tiene jugadores que me gustan como Cristiano Ronaldo y un mediocampo como Vitinha y Joao Neves. Nosotros no podemos llorar sobre la leche derramada (por no clasificar con la H) y vamos a disfrutar viendo el fútbol".

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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