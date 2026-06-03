Edwin Rodríguez advierte a Argentina y elige su favorita para ganar el Mundial 2026

Houston, Estados Unidos.- El mediocampista de la Selección de Honduras, Edwin Rodríguez, está motivado con seguir siendo parte de la Bicolor y se motiva de saber que enfrentará a los últimos campeones del mundo: Argentina. El olimpista dice que junto con los jugadores de experiencia deben de arropar a los jóvenes que vienen surgiendo. Habló del nuevo rol que tendrá y lo que le piden los entrenadores españoles en su puesto de creativo. Se refirió a la salida de José Mario Pinto del Olimpia y habló de las cuatro selecciones que apoyará en la Copa del Mundo tras ver el Mundial por TV tras no asistir con Honduras.

Conferencia de Edwin Rodríguez

Importancia de la concentración con José Francisco Molina: "Es algo muy importante lo que está haciendo el cuerpo técnico, que esté cerca del jugador, se hablan cosas personales, de cómo mejorar. Estas concentraciones ayuda al grupo, a los entrenadores a entender e ir trabajando en lo que uno puede mejorar" Lo que está por mejorar: "La posición en la que estoy, tiene que ser más intensos, me han dado algunas cosas de cómo mejorar y me piden ser más intenso a la hora de tener la pelota y al no tenerla. Lo estamos trabajando". Sus compañeros jóvenes en la Bicolor: "Es un grupo muy joven porque los de experiencia son jóvenes de edad y es bueno tener ese ambiente, darles la bienvenida a los que vienen por primera vez, aconsejarlos, y nosotros tomar las cosas positivas que traen". Así mira el duelo ante Argentina: "Es un partido que será difícil porque nos enfrentamos a la campeona del mundo que no cambió nada en esta última eliminatoria, es la misma convocatoria, nosotros somos una Selección que viene en construcción, con entrenador nuevo que viene acoplando a nueva metodología; será difícil, pero es fútbol y sabemos que pueden pasar tres resultados; nosotros nunca pensamos que nos vamos a entregar, podemos competir y hacer las cosas bien para llevarnos un resultado que nos deje tranquilos. Daremos lo mejor de nosotros, buscar un buen resultado y competir" Nuevo Proceso y la pelea por un puesto: "Cada comienzo trae una ilusión, se tiene que ver una idea del profesor, sabemos que es una selección diferente a la que veníamos viendo, le está dando oportunidad a los jóvenes y todos tenemos esa posibilidad, nadie tiene un puesto asegurado y esto lo pone a uno con más energía a darlo todo en el entrenamiento para esperar el sábado a ver si salimos".