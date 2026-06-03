Fichajes: Hondureño rompe el mercado, dos altas en Real Madrid y futuro de Enzo Fernández

BOMBA / Vlahovic habría rechazado la oferta de renovación de la Juventus y se marcharía libre a partir del 30 de junio. De acuerdo con el diario Sport, el delantero serbio no desea seguir en Italia porque su objetivo es jugar en LaLiga con el Barcelona. El club catalán está al tanto de su situación y podría ir por su fichaje si no logra cerrar a Julián Álvarez.