"Ojo con el dengue": Carlos Umaña advierte sobre aumento de casos en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades sanitarias de Honduras emitieron una alerta ante el aumento de casos de dengue registrados en el país, en medio de condiciones climáticas que favorecen la reproducción del mosquito transmisor.

El doctor y diputado del Partido Liberal, Carlos Umaña, advirtió sobre el riesgo de incremento de contagios y llamó a reforzar las acciones de prevención.

"Ojo con el Dengue que por el clima están dadas las condiciones para que nos de un susto a los hondureños. Recordando que existen los 4 serotipos circulando en nuestro país", escribió Umaña en sus redes sociales.

Además, en su publicación incluyó recomendaciones para la prevención del dengue: señaló que la eliminación de criaderos es una responsabilidad compartida entre la población y las municipalidades mediante ordenanzas, mientras que el control del zancudo adulto corresponde a la Secretaría de Salud a través de jornadas de fumigación.