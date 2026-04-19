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"Ojo con el dengue": Carlos Umaña advierte sobre aumento de casos en Honduras

La Secretaría de Salud confirma 2,284 contagios en 2026 y especialistas advierten sobre condiciones climáticas favorables para la propagación del virus

  • Actualizado: 19 de abril de 2026 a las 09:59
Ojo con el dengue: Carlos Umaña advierte sobre aumento de casos en Honduras

Personal sanitario realiza labores de control de criaderos en zonas urbanas ante el aumento de casos de dengue en Honduras.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades sanitarias de Honduras emitieron una alerta ante el aumento de casos de dengue registrados en el país, en medio de condiciones climáticas que favorecen la reproducción del mosquito transmisor.

El doctor y diputado del Partido Liberal, Carlos Umaña, advirtió sobre el riesgo de incremento de contagios y llamó a reforzar las acciones de prevención.

"Ojo con el Dengue que por el clima están dadas las condiciones para que nos de un susto a los hondureños. Recordando que existen los 4 serotipos circulando en nuestro país", escribió Umaña en sus redes sociales.

Además, en su publicación incluyó recomendaciones para la prevención del dengue: señaló que la eliminación de criaderos es una responsabilidad compartida entre la población y las municipalidades mediante ordenanzas, mientras que el control del zancudo adulto corresponde a la Secretaría de Salud a través de jornadas de fumigación.

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Casos

En la misma línea, la Sesal reportó 2,284 casos acumulados de dengue a nivel nacional en las primeras 13 semanas epidemiológicas de 2026, de los cuales 27 corresponden a dengue grave.

El jefe de vigilancia de la Sesal, Omer Mejía, detalló que la mayoría de los casos son leves o presentan signos de alarma. Hasta el momento, no se registran muertes asociadas a la enfermedad, según los datos oficiales.

El epidemiólogo Kenneth Rodríguez advirtió además un aumento de atenciones en regiones como Cortés, Francisco Morazán, El Paraíso, así como en las áreas metropolitanas de San Pedro Sula y Tegucigalpa.

El dengue es transmitido por el mosquito Aedes aegypti y puede provocar fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, malestar general y, en casos más severos, complicaciones que requieren atención médica urgente.

Las autoridades recomiendan acudir a un centro de salud ante síntomas como dolor abdominal persistente, vómitos o disminución en la micción.

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Redacción web
Sharon Laínez

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