Congreso aprueba facultades administrativas especiales al presidente del TJE

Tegucigalpa, Honduras.- ​El pleno del Congreso Nacional aprobó una solicitud de permiso especial y de autorización temporal formulada por el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia. La medida legislativa fue sometida a consideración de la cámara este martes 2 de junio, con el objetivo de evitar un colapso administrativo y financiero dentro del máximo órgano de justicia electoral del país, el cual se encuentra actualmente imposibilitado de integrar su pleno de magistrados de manera legal. ​La parálisis en la conformación del pleno del TJE responde a las vacantes definitivas que arrastra la institución, entre ellas la provocada por el lamentable fallecimiento de la exmagistrada Miriam Barahona y otras ausencias que no han sido subsanadas por el Parlamento debido a la falta de consensos políticos para nombrar a los sustitutos tras las destituciones por juicios políticos.

Ante este escenario de acefalía en el tribunal colegiado, las decisiones operativas, los pagos de planillas, las compras institucionales y la ejecución de fondos se mantenían en un punto de vulnerabilidad jurídica que amenazaba con detener por completo las labores cotidianas de la entidad. ​"Respetuosamente comparezco ante este honorable Congreso Nacional a fin de exponer la situación institucional que actualmente enfrenta este tribunal y solicitar la adopción de medidas temporales que permitan garantizar la continuidad de su funcionamiento administrativo", leyó Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional. ​El documento remitido al Poder Legislativo detalla la urgencia de dotar de facultades extraordinarias y unilaterales a la presidencia del TJE en tanto el Congreso Nacional logra destrabar las negociaciones políticas para el nombramiento de los magistrados restantes. La petición surge como un mecanismo de contingencia para salvaguardar la estabilidad de la institución en un año crucial donde se deben cimentar las bases operativas de cara a los próximos procesos electorales primarios y generales.

​A través del decreto aprobado, el titular del ente de justicia electoral queda facultado para coordinar de manera interna las dependencias sin requerir el voto aprobatorio de los demás miembros que constitucionalmente integran el pleno. El auxilio parlamentario busca dotar de legalidad cada firma y resolución de carácter administrativo emitida por la presidencia en las semanas venideras, previniendo reparos legales por parte de los órganos contralores del Estado.​"Se me otorgue autorización temporal para ejercer en mi condición de magistrado presidente facultades administrativas necesarias para garantizar la continuidad operativa y financiera del tribunal, asegurando la correcta ejecución presupuestaria en base a lo detallado del presupuesto general 2026 y el anexo desglosado", argumentó Flores Urrutia en su solicitud escrita. ​La disposición aprobada por los diputados delimita con precisión el alcance de este permiso especial, dejando en claro que las nuevas atribuciones asignadas al presidente del organismo se restringen única y exclusivamente a la gestión de los recursos económicos, la firma de contratos administrativos y la representación institucional. Las funciones jurisdiccionales del TJE, es decir, el dictado de sentencias o la resolución de recursos legales en materia electoral, quedan totalmente excluidas de esta medida y permanecerán suspendidas hasta que el pleno de magistrados sea integrado formalmente.​