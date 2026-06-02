Cortes de energía para este miércoles 3 de junio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-Varias zonas de Honduras se verán afectadas por los cortes de energía programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). De acuerdo con el ente, los cortes serán desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde y se deben a trabajos de mantenimiento.

De 8:00 am a 4:00 pm en Namasigüe, Choluteca

El Obraje, Prados #1, Prados #2, Azucarera Choluteca Fincas, Camaronera Fonseca, Santa Irene, San Isidro, El Chagüiton, Rancherías, El Venado, Parque Solar, La Cuchilla, Guamerú, Costa Azul, San Bernardo, Playa Negra y Camaronera Granjas Marinas San Bernardo, Colonia Nueva Esperanza, Col. Altamira, Jacalito, Los Rincones, San José de La Landa, Col. 7 de Mayo, Apasuru, Tierra Blanca, Jocomico, Las Marías 1 y 2, La Cabaña, El Corozo, El Carmen #1, La Chorrera, Finca Montelíbano, Namasigüe Centro, La Mora, San Agustín, San Rafael, La Danta, San Francisco, La Constancia, Cofradía, Las Pilitas, Vuelta del Cerro, San Jerónimo, Santa Cruz, Santa Isabel, Yoloran, Cacao Colón, Las Hormigas, Los Chorros, Piedra Parada, Las Marías, Tres Piedras, Tierra Hueca, Azacualpa, Villanueva, Nueva Concepción, Agua Caliente, Quebrada Honda, Camaronera El Faro, Ojo de Agua, El Gramal, Municipio El Triunfo, El Ángel, El Cahuano, Col. Araujo, Hacienda Las Hormigas, Cerro Masila, La Corteza, Los Laureles, Colonia Santa Marta, 2 Quebradas, El Limón, La Cayuya, Guasaule, Soní, El Cedral, Col. Nueva Suyapa, Bo. San Miguel #1 y #2, Bo. El Tololo, Bo. Brisas del Río Guale, Santa Rosa, San José, Bo. El Cedrito, Col. Bellos Horizontes, 2 Cerros, Los Garrobos, Calpules, Santa María, Col. 27 de Mayo, 4 Esquinas, Nance Dulce, El Terrero, Las Pintadas, Guasimal #1 y #2, Col. Santa Lucía, El Perico, San Buena Ventura, Las Chacaras, Santa Teresa, El Porvenir, Río Grande, La Libertad, El Pacón, La Montaña, La Joya, Las Vueltas, Cerro Colorado, Tierras Coloradas, Santa Ana, San Benito Viejo, San Benito Nuevo Y Zonas Aledañas.

De 8:00 am a 2:00 pm en Danlí, El Paraíso

El Pescadero, Cuyali, Los Terrones, Sogimex, Colonia 24 de Diciembre, Paraíso Cigar, Itaf, El Paraíso, Las Manos, Los Ángeles, Los Limones, Las Limas, El Cantón, Aduana Las Manos, El Verdum, El Rodeo, Los Higueros, San Cruz, Alauca, Las Manzanillas, Los Higueritos, San Antonio de Alauca, El Jícaro, Momotombo, Oropoli, El Chaguite, Corralito y zonas aledañas.

De 9:00 am a 3:00 pm en el Distrito Central