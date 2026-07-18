El hijo de Britney Spears responde a la teoría de que su madre fue clonada

Los Ángeles, Estados Unidos.- El hijo menor de Britney Spears, Jayden James Federline, de 19 años, respondió a la teoría de conspiración que circula desde hace tiempo en redes sociales sobre una supuesta clonación de su madre. Durante una transmisión en vivo el viernes, el joven relató haber visto en TikTok un video con más de un millón de "me gusta" que cuestionaba si la cantante seguía con vida. Ante ello, señaló que basta con revisar el perfil de la artista para comprobar que continúa activa.

Jayden añadió que buena parte del contenido que circula en medios digitales resulta exagerado o directamente falso, y advirió sobre la facilidad con la que ciertos usuarios dan por ciertas afirmaciones sin verificarlas, especialmente cuando acumulan gran cantidad de interacciones. El joven, junto a su hermano Sean Preston, de 20 años, ha mantenido en el pasado una relación distante con su madre. Sin embargo, el vínculo entre ambos habría mejorado en los últimos meses.

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De acuerdo con versiones periodísticas, los hermanos habrían impulsado una intervención familiar previa al ingreso voluntario de la cantante a rehabilitación por consumo de sustancias, tras ser detenida en marzo por conducir bajo los efectos del alcohol.



Una fuente citada por medios internacionales aseguró que los hijos fueron decisivos para que la artista aceptara buscar ayuda, describiendo su actitud como firme y afectuosa a la vez. La teoría sobre una posible clonación de Britney Spears no es nueva. En 2024, la personalidad televisiva Kristin Cavallari había planteado en su podcast dudas similares sobre la identidad de la cantante en redes sociales, además de formular afirmaciones equivalentes sobre otras figuras públicas.