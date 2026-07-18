Polémica en Guaimaca por aprobación municipal de normativa que prohíbe el uso de cascos en motociclistas

Francisco Morazán, Honduras.- Ante la polémica ordenanza aprobada en Guaimaca, Francisco Morazán, que prohíbe el uso de cascos a los motociclistas dentro del casco urbano, autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) aseguraron que la Ley de Tránsito prevalece ante las medidas de seguridad. La Corporación Municipal de Guaimaca aprobó una medida que restringe que dos hombres se transporten en una misma motocicleta, al igual que como ya está vigente en otras partes del territorio. Pero la polémica se generó porque la disposición en Guaimaca también prohíbe el uso de cascos a los motociclistas, supuestamente, porque se han cometido muchos actos delictivos por personas que aprovechan el anonimato detrás de un casco. Sin embargo, el comisionado Lenin Morel Andino explicó que esta ordenanza contradice lo establecido en el artículo 99, numeral 21, de la Ley de Tránsito.

"La ley prevalece. Es recomendable que se acerquen a la Secretaría de Seguridad y hagan el procedimiento para solicitar, porque hay un decreto como tal. En cuanto a la ley, esta certifica que no se puede circular sin el casco; entonces se sentarán a hablar, porque la ley es clara", explicó Morel Andino. Cabe mencionar que la Ley de Tránsito establece en el artículo 99, numeral 21, que "es prohibido conducirse más de dos (2) personas en una motocicleta o contravenir la norma sobre el uso obligatorio del casco protector para el conductor de la moto y su acompañante".

Medida para reducir la impunidad en los crímenes

Las autoridades municipales argumentaron que la medida surge tras el incremento de hechos violentos registrados y luego de que pobladores solicitaran acciones para reforzar la seguridad. Además, indicaron que la decisión fue tomada en coordinación con la Policía y que también se incrementó el número de agentes en la zona, pero solo se aplicará localmente. "Como Corporación Municipal determinamos una ordenanza que tuvimos que llevar a un terreno abierto, porque eso puede contravenir la Ley de Tránsito. Aunque somos autónomos, tenemos que tener cuidado con estas cosas, pero también con las repercusiones legales", declaró el alcalde de Guaimaca, Nelson René Chávez.

El edil afirmó que la determinación responde al patrón identificado en varios homicidios ocurridos recientemente en el municipio. "El problema de este municipio es que hay muchas muertes en los últimos días, y todas con la misma forma: dos caballeros en motocicleta. Por eso mismo fue que la Corporación, a raíz de tantas solicitudes que teníamos de la población, que nos llamaban y nos decían que hay que hacer algo, nos hemos reunido y tomado esta decisión", expresó. Chávez aseguró que "la propuesta de nosotros como alcaldía municipal es evitar dos varones en una moto, porque nosotros estamos fuera del decreto. Talanga sí, pero nosotros no. Eso sí lo estamos haciendo a nivel local, no en carretera, pues es una medida de seguridad".

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